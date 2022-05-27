Muharrem İnce'den 'Erdoğan' ve 'TURKEN' Vakfı açıklaması: '50-60 milyon dolar kaçmak için yeterli değil'
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TURKEN Vakfı iddiasıyla ilgili olarak "Paraya bakıyorum 50 milyon dolar, 60 milyon dolar. Kaçmak için yeterli para değil. Yani hesapta bir yanlışlık var. Kaçacak adamın çaycısında olur o kadar para. Biz memlekette kimse kaçsın istemiyoruz" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, birtakım temaslar için Bilecik'e geldi. İnce, ilk olarak partililer tarafından Bilecik Yeni Otogar'da karşılanarak, TOKİ Aile Çay Bahçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Burada konuşma yapan İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vakıf süsü verilmiş paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktardığını iddiası üzerine konuştu.
İnce "Bizim kültürümüzde bir vakıf olayı vardır, hasenat yapmak için. Osmanlı'nın kurulduğu topraklar Bilecik'ten başlayan günümüze kadar gelen geleneklerimiz var. Bu gelenekleri bile yok ettiler. Milyon dolarlar havalarda uçuşuyor. Hasenat yapacaklarmış. Nerede? New York'un en ünlü caddesinde. Öğrencilere hayır hasenat yapacaklarmış. Ver bakayım 5 milyon dolar. Veriyor, neden, vermezse devlette işi yürümüyor. Rüşvet yani bu. Hayır, hasenat işini de bozdular. Peki, muhalefet ne diyor, 'Kaçacaklar' diyor, hazırlık yapıyorlar. Paraya bakıyorum 50 milyon dolar, 60 milyon dolar. Kaçmak için yeterli para değil. Yani hesapta bir yanlışlık var. Kaçacak adamın çaycısında olur o kadar para. Biz memlekette kimse kaçsın istemiyoruz. Eski başbakanların, eski cumhurbaşkanlarının rahatça sokaklarda gezmesini istiyoruz. Demirel nasıl gezdiyse, Ecevit nasıl gezdiyse, Mesut Yılmaz nasıl gezdiyse, Tansu Çiller hala nasıl geziyorsa, eski başbakanlar, eski cumhurbaşkanları, eski milletvekilleri sokaklarda gezsinler. Demokrasi o zaman vardır zaten" dedi.
İnce, Bilecik Ticaret Odası'na ziyaret yaparak, Memleket Partisi Bilecik İl Başkanlığı binasını açacak. Yeni üyelere rozet takacak olan İnce ardından çarşı esnafı ziyareti ve Atatürk parkında halkla sohbet edecek. Son olarak Şeyh Edebali Türbesi ziyaret edecek İnce, ardından Bozüyük'e geçecek.
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