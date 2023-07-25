Son Dakika... CHP'nin önerisi kabul edilmedi: Meclis tatilde!

Son dakika haberi... CHP'nin önerisi Genel Kurul'da kabul edilmedi. Meclis tatile girdi.

DHA
Yayınlanma: 25.07.2023 - 17:54
Son Dakika... CHP'nin önerisi kabul edilmedi: Meclis tatilde!
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TBMM'yi olağanüstü toplantıya cağıran CHP'nin 'genel görüşme', önerisi Genel Kurul'da kabul edilmedi. Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

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