Son Dakika... CHP'nin önerisi kabul edilmedi: Meclis tatilde!
Son dakika haberi... CHP'nin önerisi Genel Kurul'da kabul edilmedi. Meclis tatile girdi.
TBMM'yi olağanüstü toplantıya cağıran CHP'nin 'genel görüşme', önerisi Genel Kurul'da kabul edilmedi. Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi.
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