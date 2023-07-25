Son Dakika: Mustafa Sarıgül'e Meclis'te yumruklu saldırı!

Yayınlanma: 25.07.2023 - 14:25

Güncelleme: 25.07.2023 - 14:53

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e, Meclis kulisinde yumruklu saldırı gerçekleşti.

Sarıgül'e yumruk atan ismin 22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz olduğu iddia edildi.

Sarıgül, söz konusu olayların ardından kısa bir açıklama yaparak, "Yüce parlamentonun çatısı altında bu olayların yaşanması beni son derece üzmüştür" ifadelerini kullandı.

Sarıgül'ün açıklamaları şu şekilde:

"Geçmiş dönem bir milletvekili yanıma yaklaşarak hiç bilmediğim konularla ilgili bana bir takım sorular sordu. Bende "Bilmiyorum. Burası bunun yeri değil" dedim ve oradan uzaklaştım. Kendisi de ileri geri konuşmaya devam etti. Tabiki yüce parlamentoda bunların olması, konuşulması hoş birşey değil. Bugün Türkiye'nin gündeminde olağanüstü bir seçim varken böylesine talihsiz olayla karşı karşıya kalmak beni son derece üzmüştür. Yüce parlamento çatısı altında hak arama mücadelesi vermek, bir konuşma yapmanın yerinin ve zamanının olması lazım. Daha sonra geçmiş dönem milletvekilliği yapmış bir arkadaşımızın nerede ne konuşacağını bilmemesini gerçekten üzüntüyle karşılıyorum."

AYRINTILAR GELİYOR...