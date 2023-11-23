Son Dakika: Çorlu Tren Katliamı davası 'yine' ertelendi!

Yayınlanma: 23.11.2023 - 11:59

Güncelleme: 23.11.2023 - 12:04

Tekirdağ Çorlu’da 8 Temmuz 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren katliamına ilişkin 13 sanıklı davanın 17'nci duruşması bugün Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde görülmeye başlandı. Aileler, dava öncesinde Çorlu Santral’dan başlayarak “Adalet istiyoruz” yazılı pankartla ve “Gün gelecek, devran dönecek. Katiller halka hesap verecek” sloganlarıyla duruşmanın yapılacağı Çorlu Halk Eğitim Merkezi’ne yürüyüş gerçekleştirdi.

Aileler adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Katılımda 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden “Biz adalet istemiyoruz artık. Biz adaleti bekliyoruz” diyerek şu şekilde konuştu:

“Olması gerekeni yapmalarını bekliyoruz. Duruşmalardan beri ne yazık ki gerçek sorumlular dediğimiz, elimizde taşıdığımız bu liyakatsız kişiler, liyakatsız yöneticiler; ne yazık ki savcılığın elinde yetki olduğu hâlde bir yerlere güçleri yetmediği için bu duruşma salonlarına getirilemediler. ‘Suçlu yağmurdur’ denilen yerden şu anda 13 tane sanığa geldik. İçeride 13 tane sanık yargılanıyor. Bu 13 sanığın, bugün savcının mütalaasında açıkladığı durumda bizim beklediğimiz, olası kasıt üzerinden her birinin ceza almasıdır. Bu bir karar duruşması değil ama karar duruşması kadar önemli. 6 yıldır bizim yaptığımız bütün mücadelelerin, sizlerle birlikte, yanımızda olan herkesle birlikte vermiş olduğumuz adalet mücadelesinin bugün hukuk tarafındaki gerçeğini göreceğiz.”

Adalet taleplerini yineleyen Öz, “Bir gün bu ülkeye adalet gelecek. Bir gün bu ülkede adaleti sağlayamayanlar da yargı karşısına geçecek ve herkes hesap verecek ama Çorlu nezdinde söylemek gerekirse 6 yıldır bir kişi dahi tutuklu yargılanmıyor. Şu anda gerçek sorumlu, asli sorumlu dediğimiz İsa Apaydın ihaleler alıyor kurmuş olduğu şirket üzerinden. Yani ödüllendiriliyorlar. Ali İhsan Uygun, genel müdür yardımcısıydı, genel müdür oldu. TCDD’ye, son görevinden alınana dek. Yani bizim ülkemizde ne yazık ki bu tür olaylarda ceza değil, bir güzel ödül geliyor. Biz bugün dediğim gibi olası kasıt bekliyoruz savcılıktan. Umarım korkmadan, vicdanlarıyla, yetkileri dahilinde karar verirler. Umarım sarayın gücünün altında ezilmeden sadece adalete hizmet ederler” ifadelerini kullandı.

Duruşmada yakınlarını kaybedenlerin avukatları sanıkların “olası kastla” yargılanmasını talep etti. Görülen davada savcılık mütalaasını açıkladı. Avukatların “olası kast” talepleri reddedildi. Dönemin TCDD 1. Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Halkalı 14. Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt ve Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden oldukları gerekçesiyle tutuklanmaları diğer sanıkların ise basit taksirden cezalandırılmaları talep edildi.

DAVA ERTELENDİ

Dava, 24 Ocak 2024 tarihine ertelendi.