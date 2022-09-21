Son Dakika... 'Cumartesi Anneleri' davası ertelendi

21 Eylül 2022 Çarşamba, 15:23

Faili meçhule kurban giden ve kaybedilen yakınlarını arayan Cumartesi Anneleri'nin; 25 Ağustos 2018'deki 700. hafta eylemine yönelik polis müdahalesinde darbedilen ve aralarında kayıp yakınlarının da olduğu 46 kişi hakkında açılan davanın 5. duruşması 21 Eylül Çarşamba günü İstanbul Adliyesi 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Duruşma, saat 13.30'da başladı.

ALPER TAŞ DARBEDİLEREK GÖZALTINA ALINDI

Duruşmayı izlemek üzere Çağlayan’a gidenlere polis müdahale etti. SOL Partili Alper Taş, darbedilerek gözaltına alındı.

Polis müdahalesinde DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren ve avukat Meriç Eyüpoğlu’nun yanı sıra çok sayıda yurttaş da gözaltına alındı.

KAYMAKAMLIKTAN YASAK

Öğle saatlerinde İstanbul Adliyesi çevresinde, Kağıthane Kaymakamlığı tarafından ‘kamu güvenliği’ gerekçesiyle toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı.

Cumartesi Annleri'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Duruşmamız öncesinde Çağlayan Adliyesi önünde yapmak istediğimiz açıklama Kağıthane Kaymakamlığı’nın kararı gerekçe gösterilerek engelleniyor. Ne Galatasaray’da ne Çağlayan’da anayasal haklarımızı kullanmamız engellenebilir!"

KARAR ÇIKMADI

Cumartesi Anneleri'nin 5. duruşmasında karar çıkmadı. Yaklaşık 5 dakikalık bir aradan sonra başlayan mahkeme, ara kararını açıkladı.

Duruşma, 3 Şubat 2023 tarihine ertelendi.