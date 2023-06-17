Erdoğan ihracatçılar buluşmasında: Muhalefeti hedef aldı, 'dolar zenginleri' alkışladı!

Yayınlanma: 17.06.2023 - 16:11

Güncelleme: 17.06.2023 - 16:21

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde konuştu.

Konuşmasının önemli bir bölümünü muhalefete yönelik ağır sözler ve iddialarla hedef almaya ayıran Erdoğan'ın sözleri, ihracatçılar tarafından sık sık alkışlarla kesildi.

İhracatçı birlikleri, Türk Lirası'nın dolar karşısında tarihinin en büyük değer kayıplarını yaşadığı geçen hafta öncesinde, "ihracatı rahatlatacak kurun 23-25 aralığı olduğunu ve bunun bütün sektörler için geçerli olduğunu" dile getiriyordu.

"UZAK YAKIN DEMEDEN ÇALIŞTIK"

Konuşmasının başında "Siyasi mücadelemiz boyunca ihracatçıları hep yol ve kader arkadaşlarım olarak gördüm" ifadelerini kullanan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

* Hangi görevde olursak olalım sizlerin meseleleri ile yakından ilgilendik. Kapımızı sizlere, temsilcilerinize hep açık tuttuk. İstişare ettik. Gündemimizdeki konuları samimiyetle ele aldık.

* Sizlere yardımcı olmak için uzak yakın demeden çalıştık, ter döktük. Yeni dönemde de beklemeden adımlarımızı attık, süratle ziyaretlerimize başladık. Deprem sonrasında da dahilde işleme izinlerinde ek süre düzenlemesinden, deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği verilmesine, KOBİ tanımındaki üst limitin 500 milyona çıkartılmasından asgari ücret desteğinin uzatılmasına kadar talepleri yerine getirdik. Sizden gelen her türlü teklifi değerlendirdik. Siyasi mücadelemiz boyunca ihracatçılarımızı hep yol, dava, kader arkadaşlarım olarak gördüm.

"TEK HANELİ RAKAMLARA DÜŞÜRECEĞİZ"

* Salgın, deprem ve seçimlerin yanında yakaladığımız bu ivmeyi inşallah kaybetmeyeceğiz. Bir süredir dünya ile birlikte başımızı ağrıtan enflasyon meselesini tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Seçim belirsizliği ortadan kalktı, artık bu konuda elimiz daha güçlü. Yeni ekonomi kadromuzun da birinci önceliği bu meselenin çözümü oluşturuyor. Büyüme ekseninde hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Enerji yükünü Karadeniz gazı, Gabar petrolü, Akkuyu nükleer santraliyle asgariye indireceğiz. Güçlü Türkiye yoluyla güçlü ihracatımızı rekordan rekora taşıyacağız.

"ÜLKE ÜLKE GİRİŞİMLERİMİZİ ARTIRACAĞIZ"

* Biz bugüne kadar hep kendimizle yarıştık. İhracatımızı bu yıl sonunda 265 milyar dolara gelecek sene ise 285 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz. 2028 senesi için de hedefimiz 400 milyar dolar ve üstünü yakalamaktır. 2028 ihracat hedeflerimiz kapsamında ihracatımızdan yüzde 1,5 pay alan elektronik ihracatının payını yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyoruz. Ülke ülke girişimlerimizi artıracağız.

"ÇOK ÇALIŞACAĞIZ, DÜNYAYI GEZECEĞİZ"

*Çok dolaşacağız, dünyayı gezip onlarla birlikte neler yapacağımızı planlayacağız. Türkiye'nin son 21 yılda dış politikada attığı adımlar ihracatımızda da çarpan etkisi yapmıştır. Türkiye'nin diplomatik temsil ağı genişledikçe ihracatı da yukarı gitmiştir. Birbiriyle kavga eden hatta çatışan tarafları bile aynı çatı altında buluşturan ülke olmamız bizlere dış ticarette de avantajlar sunuyor. Seçim zaferi sonrasında geniş bölgede sokaklara taşan sevgi seli de ülkemize yönelik teveccühün ispatıdır.

"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ DİYECEĞİZ"

* Hepsinden öte terör örgütleri ile ne gibi pazarlıklar yapıldığı ortaya çıkınca gerçekten verilmiş sadakamız varmış diyeceğiz. Millete demokrasi vadedenler iş koltuktan kalkmaya gelince nasıl diktatör oldukları anlaşıldı. Milletimiz o engin basiret ve feraseti ile bunların asıl yüzünü görmüş, kendisinin ve evlatlarının geleceğini riske atmamıştır. Aynı hareketi muhalefetten de bekliyoruz.

"MUHALEFET AÇIĞINI BİR TÜRLÜ KAPATAMADIK"

* Muhalefet açığını bir türlü kapatamadık. Son seçim sonuçların bunun için bir fırsat teşkil ettiğine inanıyorum. Evlatlarımız felaket tellallığı yapan bir muhalefet söylemine maruz kalmayı hak etmiyor. Türkiye Yüzyılı'nda inşallah bununda gerçekleşmesini umut ediyorum.