HKP'den, Bilal Erdoğan ve TÜGVA yöneticileri hakkında suç duyurusu
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Bilal Erdoğan, TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ve TÜGVA Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, eski TÜGVA yöneticisi Tamer Özsoy’un, TÜGVA aracılığı ile kamuya yapılan atamalara ilişkin açıklamalarının “ikrar” olduğu belirtildi. HKP avukatları dilekçede, Tamer Özsoy’un tanık sıfatıyla dinlenilmesini talep etti.
Gazeteci Metin Cihan, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucuları arasında yer aldığı, Türkiye
Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA), vakıf üzerinden ordu, emniyet ve diğer kamu
kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri
tuttuğunu iddia etti.
Bunun üzerine Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları
iddiaların araştırılması için harekete geçti.
'NÜFUZ TİCARETİ' SUÇLAMASI
HKP avukatları, TÜGVA Kurucusu Bilal Erdoğan, TÜGVA Başkanı
Enes Eminoğlu ve TÜGVA Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında , “Görevi Kötüye
Kullanma” ve “Nüfuz Ticareti” suçlarını işlediğini belirterek İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
TÜGVA YÖNETİCİSİNİN TANIK OLARAK DİNLENİLMESİ TALEP EDİLDİ
HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu
dilekçesinde, TÜGVA Eski Yöneticisi Tamer Özsoy’un TÜGVA aracılığı ile kamuya
yapılan atamalara ilişkin açıklamalarının ikrar olduğu belirtildi. HKP
avukatları dilekçede, Tamer Özsoy’un tanık sıfatıyla dinlenilmesini talep etti.
Bilal Erdoğan, Enes Eminoğlu ve TÜGVA Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında
soruşturma başlatılarak kamu davası açılmasını talep etti.
'ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞSİZ KALIYOR, TÜGVA GENÇLERİ EN İYİ
MAAŞLARLA İŞE GİRİYOR'
Suç duyurusuna ilişkin HKP İstanbul İl Yöneticisi Doğan
Zafer Çıngı açıklama yaptı. Çıngı şu ifadelere yer verdi:
"Halkın Kurtuluş Partisi olarak AKP’gillerin ve onların
yardakçılarının suçlarının peşini bırakmıyoruz! Gazeteci Metin Cihan’ın Twitter
üzerinden açıkladığı belgelerle ortaya çıkan Türkiye Gençlik Vakfı kısa adı
TÜVGA diye bilinen ortaçağcı-gerici yapının işlediği suçlara karşı TCK madde
257 Görevi Kötüye Kullanma ve TCK madde 255 Nüfuz Ticareti suçlarından dolayı
suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurumuza konu olay; Türkiye Gençlik Vakfı adlı
ortaçağcı-gerici yapının, orduya, devlete, emniyete, yargıya ve bu kurumların
en yüksek yerlerine hiçbir liyakat ve eğitim sahibi olmayan kişileri, torpille,
gönderdikleri listeler yoluyla işe aldırmasıdır.
Biz, bunun neden böyle olduğunu biliyoruz. Bu ne TÜGVA’yı ne
de o işe girenleri rahatsız etmiyor. Çünkü örnek aldıkları kişi zaten
diplomasız bir şekilde ülkenin başında bulunuyor. O yüzden devletin bir
kademesine girmek onlara hiçbir rahatsızlık vermiyor. Ancak bugün ülkemizin
gençleri üniversite mezunu olmasına rağmen iş bulamıyor. Üniversitesi bittikten
sonra işsiz kalıyor, asgari ücrete veya daha düşük ücretlere çalışmak zorunda
kalıyor. Ama TÜGVA’nın gençleri hiçbir hakkı olmadan en iyi yerlere, en iyi
maaşlarla işe giriyor.
Biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu duruma sessiz
kalamazdık ve kalmıyoruz. AKP’gillerin bugüne kadar işlediği bütün suçlara
karşı nasıl sessiz kalmadıysak, buna da sessiz kalmıyoruz.
Halkımızın, gençlerimizin, insanlarımızın hakkını korumaya çalışıyoruz. Umarız ki günü geldiğinde Cumhuriyet’in savcıları ve hâkimleri bu suçları ortaya koyar ve suçlu olanlar adaletli mahkemelerde yargılanırlar. Halkın Kurtuluş Partisi olarak AKP’ye ve onun yardakçılarına karşı mücadelemiz durmayacak, sürecek."
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