HKP'den, Bilal Erdoğan ve TÜGVA yöneticileri hakkında suç duyurusu

16 Ekim 2021 Cumartesi, 13:56

Gazeteci Metin Cihan, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucuları arasında yer aldığı, Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA), vakıf üzerinden ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğunu iddia etti.

Bunun üzerine Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları iddiaların araştırılması için harekete geçti.

'NÜFUZ TİCARETİ' SUÇLAMASI

HKP avukatları, TÜGVA Kurucusu Bilal Erdoğan, TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ve TÜGVA Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında , “Görevi Kötüye Kullanma” ve “Nüfuz Ticareti” suçlarını işlediğini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

TÜGVA YÖNETİCİSİNİN TANIK OLARAK DİNLENİLMESİ TALEP EDİLDİ

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, TÜGVA Eski Yöneticisi Tamer Özsoy’un TÜGVA aracılığı ile kamuya yapılan atamalara ilişkin açıklamalarının ikrar olduğu belirtildi. HKP avukatları dilekçede, Tamer Özsoy’un tanık sıfatıyla dinlenilmesini talep etti. Bilal Erdoğan, Enes Eminoğlu ve TÜGVA Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında soruşturma başlatılarak kamu davası açılmasını talep etti.

'ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞSİZ KALIYOR, TÜGVA GENÇLERİ EN İYİ MAAŞLARLA İŞE GİRİYOR'

Suç duyurusuna ilişkin HKP İstanbul İl Yöneticisi Doğan Zafer Çıngı açıklama yaptı. Çıngı şu ifadelere yer verdi:

"Halkın Kurtuluş Partisi olarak AKP’gillerin ve onların yardakçılarının suçlarının peşini bırakmıyoruz! Gazeteci Metin Cihan’ın Twitter üzerinden açıkladığı belgelerle ortaya çıkan Türkiye Gençlik Vakfı kısa adı TÜVGA diye bilinen ortaçağcı-gerici yapının işlediği suçlara karşı TCK madde 257 Görevi Kötüye Kullanma ve TCK madde 255 Nüfuz Ticareti suçlarından dolayı suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurumuza konu olay; Türkiye Gençlik Vakfı adlı ortaçağcı-gerici yapının, orduya, devlete, emniyete, yargıya ve bu kurumların en yüksek yerlerine hiçbir liyakat ve eğitim sahibi olmayan kişileri, torpille, gönderdikleri listeler yoluyla işe aldırmasıdır.

Biz, bunun neden böyle olduğunu biliyoruz. Bu ne TÜGVA’yı ne de o işe girenleri rahatsız etmiyor. Çünkü örnek aldıkları kişi zaten diplomasız bir şekilde ülkenin başında bulunuyor. O yüzden devletin bir kademesine girmek onlara hiçbir rahatsızlık vermiyor. Ancak bugün ülkemizin gençleri üniversite mezunu olmasına rağmen iş bulamıyor. Üniversitesi bittikten sonra işsiz kalıyor, asgari ücrete veya daha düşük ücretlere çalışmak zorunda kalıyor. Ama TÜGVA’nın gençleri hiçbir hakkı olmadan en iyi yerlere, en iyi maaşlarla işe giriyor.

Biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu duruma sessiz kalamazdık ve kalmıyoruz. AKP’gillerin bugüne kadar işlediği bütün suçlara karşı nasıl sessiz kalmadıysak, buna da sessiz kalmıyoruz.

Halkımızın, gençlerimizin, insanlarımızın hakkını korumaya çalışıyoruz. Umarız ki günü geldiğinde Cumhuriyet’in savcıları ve hâkimleri bu suçları ortaya koyar ve suçlu olanlar adaletli mahkemelerde yargılanırlar. Halkın Kurtuluş Partisi olarak AKP’ye ve onun yardakçılarına karşı mücadelemiz durmayacak, sürecek."