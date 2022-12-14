Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı Sadettin Hülagü oldu

14 Aralık 2022 Çarşamba, 00:19

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, eski Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sadettin Hülagü’nün rektörlük görevi 9 Aralık'ta Resmi Gazete’de yayınlanan kararda Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’ün Rektörlüğe atanmasıyla sona ermişti.

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü görevi sona eren Prof. Dr. Sadettin Hülagü, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni başdanışmanı oldu. Ayrıca Hülagü’nün 2011 ve 2012’de Erdoğan’ın doktorluğunu yaptığı biliniyor.

OĞLUNUN ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ...

Hülagü’nün adı son dönemde, oğlu Dr. Kemal Taha Hülagü'nün önlenemeyen yükselişiyle anılıyordu. Taha Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde ve Saray’da görevlendirilmişti.

CHP'li Murat Emir, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü'nün oğlu Taha Hülagü jet hızıyla yükseliş öyküsünü anlatmıştı. Emir'in aktardığına göre Taha Hülagü önce AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde SEKA Müze Müdürü yapıldı, ardından yine sınavsız olarak Özel Kalem Müdürü oldu. Burada 1 gün çalıştıktan sonra “memur” sıfatını alan Hülagü, Cumhurbaşkanlığı Kamu Diplomasi Koordinasyon Kurulu’na atandı.

SÜRESİ DOLMADAN DEKAN YAPILMIŞTI

Kocaeli Üniversitesi'ndeki hukuka aykırı atamaları gündeme getiren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye yazılı soru önergesi sunmuştu.

Taha Hülagü'nün hızlı yükselişine de değinen Emir, şu ifadeleri kullanmıştı:

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, üniversitedeki uygulamaları, açıklamaları ve akademisyenlere yönelik tavırlarıyla tepki çekmekte, yasa ve yönetmeliklere aykırı atamalarla hukuk dışı uygulamalara imza atmaktadır.





Söz konusu hukuk dışı uygulamalardan biri de, Hukuk Fakültesi dekanlığına atama sırasında yaşanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında 1. Hukuk Müşaviri olarak çalışırken 2013 yılında doçentlik unvanı alan Bayram Keskin, 2017 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu’na atanmıştır. Keskin, 30 Aralık 2019 tarihinde profesörlük kadrosu almış ve 2020 yılının başında Hukuk Fakültesi’ne dekan olarak atanmıştır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Profesörlüğe yükselme ve atama” başlıklı 26. Maddesine göre profesörlüğe yükseltilerek atamada, doçentlik unvanını alan kişinin en az beş yıl süreyle ilgili bilim alanında çalışmış olma şartı bulunmaktadır. 5 yıllık çalışma şartını sağlamayan Keskin’in profesörlük kadrosu alarak dekanlığa atanması işlemi hukuka aykırı bir şekilde yapılmıştır.

BİR GÜNDE MEMUR YAPILMIŞ!

Rektör Hülagü’nün oğlu Taha Hülagü’nün üniversitede doktorasını bitirdikten sonra kamudaki hızlı yükselişi de dikkat çekmektedir. Taha Hülagü, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde (Endüstri Müh. Anabilim Dalı’nda) doktorasını bitirdikten sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Kağıt Müzesi’ne müdür olarak atanmış, sonra da Kocaeli Büyükşehir Belediye’si özel kalem müdürlüğüne atanmıştır. Taha Hülagü, burada bir gün görevde kaldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Kamu Diplomasi Koordinasyon Kurulu’na atanmıştır.

AŞI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

"Rektör Hülagü, aşı ile de gündeme gelmiş, yaptığı açıklamalarla kamuoyunun tepkisine neden olmuştur" diyen Emir, şunları söylemişti: