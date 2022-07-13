Son Dakika: Datça'da 4 büyüklüğünde deprem!
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın birçok ilçesinde hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; bugün saat 11.20'de merkez üssü Ege Denizi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem, Datça ve kırsal Yazı, Cumalı, Yaka, Mesudiye ve Sındı mahallelerinden de hafif şekilde hissedildi.
Zeminden 13.75 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 13, 2022
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 20.19 km.Lasithi (Yunanistan), 186.90 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 13.07.2022, 11:20:01 TSİ
Enlem : 35.4905 N
Boylam : 25.8996 E
Derinlik : 13.75 km
Detay : https://t.co/gmJ1onYcyC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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