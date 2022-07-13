Son Dakika: Datça'da 4 büyüklüğünde deprem!

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın birçok ilçesinde hissedildi.

DHA
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:53
Son Dakika: Datça'da 4 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; bugün saat 11.20'de merkez üssü Ege Denizi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, Datça ve kırsal Yazı, Cumalı, Yaka, Mesudiye ve Sındı mahallelerinden de hafif şekilde hissedildi.

Zeminden 13.75 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 


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