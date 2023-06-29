Datça’da korkutan orman yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı: Yerleşim yerleri tehdit altında
Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekip sevk edilirken rüzgar ile birlikte şiddetini artıran alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
Edinilen bilgiye göre, Datça ilçesi Kargı mevkiinde saat 18.30 ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
ÇOK SAYIDA EKİPLE MÜDAHALE EDİLİYOR
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi. Yangına 6 uçak, 10 helikopter, 50 arazöz ve 250 personel ile müdahale edildiği bildirildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için mücadeleyi sürdürüyor.
OGM'DEN PAYLAŞIM
Yangının söndürülme çalışmaları aralıksız devam ederken Orman Genel Müdürlüğünden sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Datça'da makilik alanda meydana gelen orman yangınına ormanın kahramanları müdahale ediyor. Ayağınıza taş değmesin” ifadeleri yer aldı.
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