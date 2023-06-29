Datça’da korkutan orman yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı: Yerleşim yerleri tehdit altında

Yayınlanma: 29.06.2023 - 19:35

Güncelleme: 29.06.2023 - 20:29

Edinilen bilgiye göre, Datça ilçesi Kargı mevkiinde saat 18.30 ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİPLE MÜDAHALE EDİLİYOR

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi. Yangına 6 uçak, 10 helikopter, 50 arazöz ve 250 personel ile müdahale edildiği bildirildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için mücadeleyi sürdürüyor.

OGM'DEN PAYLAŞIM

Yangının söndürülme çalışmaları aralıksız devam ederken Orman Genel Müdürlüğünden sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Datça'da makilik alanda meydana gelen orman yangınına ormanın kahramanları müdahale ediyor. Ayağınıza taş değmesin” ifadeleri yer aldı.