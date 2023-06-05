Son dakika... İletişim Başkanlığı duyurdu: Ali Yerlikaya'nın yerine Davut Gül

Son dakika haberi... Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı'na atanmasının ardından boşalan İstanbul Valiliği görevine Davut Gül getirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2023 - 23:04
Son dakika... İletişim Başkanlığı duyurdu: Ali Yerlikaya'nın yerine Davut Gül
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Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olmasının ardından İstanbul Valiliği görevine atama yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Davut Gül'ün İstanbul Valisi olarak atandığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi olarak Sayın Davut Gül’ü atamıştır" denildi.

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