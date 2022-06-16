Son Dakika: DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in fezlekesi, Meclis Başkanlığı'na ulaştı

16 Haziran 2022 Perşembe, 23:02

DBP (Demokratik Bölgeler Partisi) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, Meclis Başkanlığı'na gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, ilk olarak Adalet Bakanlığına ardından da Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, akşam saatlerinde Meclis Başkanlığı'na ulaştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da fezlekeyi Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale ettiği öğrenildi