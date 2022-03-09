Son Dakika: Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden Rusya'dan gelecek ayçiçeği yağına ilişkin açıklama

Son dakika gelişmesi... Denizcilik Genel Müdürlüğü, 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü 4 geminin Türkiye'ye doğru yola çıktığını duyurdu. Gemilerden bir 15 Mart'ta, üçü 17 Mart'ta Türkiye'de olacak.

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2022 Çarşamba, 18:25
Son Dakika: Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden Rusya'dan gelecek ayçiçeği yağına ilişkin açıklama
Abone Ol google-news

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı sonrası Türkiye’nin bu ülkeden ayçiçek yağı ithalatı konusunda sorun yaşayacağı, peşi sıra da zam beklentisi oluşmuştu. Bunun ardından fiyatların artmasıyla marketlerde ayçiçek yağı kuyruğu oluşmuş ve marketlerdeki izdiham Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'da bekleyen ve 6 bin 99 ton ayçiçek yağı taşıyan gemilerin 15 Mart'ta Mersin'de olacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'da bekleyen ayçiçek yağı yüklü olan gemilerin 15 Mart'ta Türkiye'de olacağını duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır.

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler