Son Dakika... Denizli’de öğrenci servisi kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var!

Yayınlanma: 18.02.2025 - 17:50

Güncelleme: 18.02.2025 - 18:08

Kaza, Sarayköy ilçesinden Buldan yönüne seyreden öğrenci servisinde, yağmur yağışının etkisiyle trafik kazası meydana geldi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada hem yaralıların hem de hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri müdahalede bulunurken, yaralılar en yakın hastaneye kaldırıldı.