Son Dakika... Denizli’de öğrenci servisi kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var!
Denizli’nin Sarayköy ilçesinden Buldan istikametine giden öğrenci servisi yağmur yağışının etkisiyle kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasında hem yaralıların hem de hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi.
Kaza, Sarayköy ilçesinden Buldan yönüne seyreden öğrenci servisinde, yağmur yağışının etkisiyle trafik kazası meydana geldi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Kazada hem yaralıların hem de hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi.
Olay yerine gelen sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri müdahalede bulunurken, yaralılar en yakın hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: #Denizli #trafik kazası #öğrenci servisi
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