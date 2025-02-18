Son Dakika... Denizli’de öğrenci servisi kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var!

Denizli’nin Sarayköy ilçesinden Buldan istikametine giden öğrenci servisi yağmur yağışının etkisiyle kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasında hem yaralıların hem de hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi.

Son Dakika... Denizli’de öğrenci servisi kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 17:50

Kaza, Sarayköy ilçesinden Buldan yönüne seyreden öğrenci servisinde, yağmur yağışının etkisiyle trafik kazası meydana geldi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada hem yaralıların hem de hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri müdahalede bulunurken, yaralılar en yakın hastaneye kaldırıldı.


Etiketler: #Denizli #trafik kazası #öğrenci servisi

İlgili Haberler

TikTok fenomeninden acı haber: Lavinia Özmen Manisa'da trafik kazasında hayatını kaybetti

TikTok fenomeninden acı haber: Lavinia Özmen Manisa'da trafik kazasında hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da 4 araçlık zincirleme kaza: 7 yaralı

Şanlıurfa'da 4 araçlık zincirleme kaza: 7 yaralı
Kazadan 9 saat sonra fark edildi, hastaneye kaldırıldı

Kazadan 9 saat sonra fark edildi, hastaneye kaldırıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler