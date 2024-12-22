Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.08 kilometre olarak duyuruldu.

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2024 - 15:07

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.53'te merkez üssü Akdeniz olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 9.08 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:


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