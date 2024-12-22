Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.08 kilometre olarak duyuruldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.53'te merkez üssü Akdeniz olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntının derinliği 9.08 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 22, 2024
Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-12-22
Saat:14:53:12 TSİ
Enlem:34.62556 N
Boylam:25.60639 E
Derinlik:9.08 km
Detay:https://t.co/CjxsdethEJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #AFAD son depremler #artçı deprem #deprem #afad
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