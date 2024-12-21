Güney Pasifik'te 6.1 büyüklüğünde deprem

Güney Pasifik adası Vanuatu'da Port-Vila yakınlarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güney Pasifik'te 6.1 büyüklüğünde deprem
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AA
Yayınlanma: 21.12.2024 - 19:29

Güney Pasifik adası Vanuatu'da Port-Vila yakınlarında 6.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

 


Etiketler: #deprem #Pasifik #kilometre

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