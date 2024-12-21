Güney Pasifik'te 6.1 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 21.12.2024 - 19:29

Güncelleme: 21.12.2024 - 19:33

Güney Pasifik adası Vanuatu'da Port-Vila yakınlarında 6.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.