Güney Pasifik'te 6.1 büyüklüğünde deprem
Güney Pasifik adası Vanuatu'da Port-Vila yakınlarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Güney Pasifik adası Vanuatu'da Port-Vila yakınlarında 6.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: #deprem #Pasifik #kilometre
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