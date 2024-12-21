Son Dakika... İstanbul'da hissedilen deprem

Son dakika haberi... İstanbul'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Dakika... İstanbul'da hissedilen deprem
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.12.2024 - 20:43

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre İstanbul'un Avcılar ilçesinde derinliği 13.8 km olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 20:31'de meydana gelen depremin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı depremi hissettiğine dair paylaşımlarda bulundu.

KANDİLLİ'NİN PAYLAŞIMI

AYRINTILAR GELİYOR...


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler