Son Dakika... İstanbul'da hissedilen deprem
Son dakika haberi... İstanbul'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre İstanbul'un Avcılar ilçesinde derinliği 13.8 km olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 20:31'de meydana gelen depremin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı depremi hissettiğine dair paylaşımlarda bulundu.
KANDİLLİ'NİN PAYLAŞIMI
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 21, 2024
AVCILAR (ISTANBUL) https://t.co/MS2pjI3lIP
21.12.2024, 20:31:28 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 13.8 km#Kandilli
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