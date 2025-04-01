Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Antalya Kumluca'da korkutan deprem! Finike'de de hissedildi...
Son dakika haberi... AFAD, Antalya Kumluca'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Verilere göre; sarsıntı 24.21 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 16.52'de, merkezi Antalya'nın Kumluca ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın açıklamasına göre; deprem, yerin 24.21 kilometre derininde gerçekleşti.
AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 1, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [41.71 km] Kumluca (Antalya)
Tarih:2025-04-01
Saat:16:52:35 TSİ
Enlem:35.94056 N
Boylam:30.43139 E
Derinlik:24.21 km
Detay:https://t.co/cEmbrnVkwu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #AFAD son depremler #artçı deprem #deprem #Antalya
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