Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Antalya Kumluca'da korkutan deprem! Finike'de de hissedildi...

Yayınlanma: 01.04.2025 - 17:05

Güncelleme: 01.04.2025 - 17:12

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 16.52'de, merkezi Antalya'nın Kumluca ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın açıklamasına göre; deprem, yerin 24.21 kilometre derininde gerçekleşti.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde: