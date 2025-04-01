Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Antalya Kumluca'da korkutan deprem! Finike'de de hissedildi...

Son dakika haberi... AFAD, Antalya Kumluca'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Verilere göre; sarsıntı 24.21 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Antalya Kumluca'da korkutan deprem! Finike'de de hissedildi...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.04.2025 - 17:05

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 16.52'de, merkezi Antalya'nın Kumluca ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın açıklamasına göre; deprem, yerin 24.21 kilometre derininde gerçekleşti.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:


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