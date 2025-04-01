Antalya'da deprem mi oldu? Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 1 Nisan 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Antalya'da deprem mi oldu? Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Antalya'da deprem mi oldu? Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.04.2025 - 09:21

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Nisan'da meydana gelen depremler...

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 16.52'de, merkezi Antalya'nın Kumluca ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın açıklamasına göre; deprem, yerin 24.21 kilometre derininde gerçekleşti.

SON DEPREMLER

2025.04.01 09:01:14  37.9312   42.4880        5.0      -.-  2.1  -.-   ORMANDALI-PERVARI (SIIRT)                         

2025.04.01 08:46:55  38.1357   38.3093       10.0      -.-  1.9  -.-   ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA)                      

2025.04.01 07:30:30  38.1447   36.9892        3.9      -.-  2.5  -.-   YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    

2025.04.01 07:17:17  34.6120   32.4333       13.3      -.-  3.5  -.-   AKDENIZ                                           

2025.04.01 06:56:56  38.8080   37.3618        8.1      -.-  1.5  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                                

2025.04.01 05:54:48  36.7275   25.7652        4.2      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.04.01 04:42:22  39.6437   27.3910       17.1      -.-  1.7  -.-   KOCAOBA-IVRINDI (BALIKESIR)                       

2025.04.01 04:07:51  40.8865   28.7628       17.3      -.-  1.4  -.-   AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        

2025.04.01 03:56:51  38.7690   30.4282        4.8      -.-  2.2  -.-   BOYALI-SINANPASA (AFYONKARAHISAR)                 

2025.04.01 03:55:14  37.4523   35.4472        7.8      -.-  1.1  -.-   AKOREN-ALADAG (ADANA)                             

2025.04.01 03:21:06  39.3810   26.2492       10.6      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

2025.04.01 01:27:57  38.8678   37.4745        5.0      -.-  2.4  -.-   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                           

2025.04.01 01:11:41  39.3735   26.2542        9.0      -.-  3.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

2025.04.01 00:09:00  38.8212   37.4538        2.1      -.-  1.8  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)         


Etiketler: #deprem mi oldu #son deprem #Son depremler

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