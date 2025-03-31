Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 31 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 31.03.2025 - 09:05

Güncelleme: 31.03.2025 - 09:05

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 31 Mart'ta meydana gelen depremler...

SON DEPREMLER

2025.03.31 07:23:55 39.4283 40.6277 26.7 -.- 1.3 -.- YESILGOL-YEDISU (BINGOL)

2025.03.31 07:07:03 37.8310 29.2628 8.2 -.- 1.3 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)

2025.03.31 06:31:13 38.8238 37.4248 8.4 -.- 1.2 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)

2025.03.31 05:59:29 37.4650 33.6532 16.6 -.- 1.1 -.- AMBAR-AYRANCI (KARAMAN)

2025.03.31 05:49:02 37.0180 28.8620 4.6 -.- 1.6 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

2025.03.31 05:04:24 40.4335 26.3033 11.8 -.- 1.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)

2025.03.31 04:54:41 38.4313 37.4742 14.5 -.- 0.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2025.03.31 04:50:56 38.0992 36.7102 6.7 -.- 1.0 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2025.03.31 04:47:27 36.7127 25.6177 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

2025.03.31 04:39:08 35.6325 26.2005 8.8 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI

2025.03.31 04:23:36 36.1900 35.7015 8.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

2025.03.31 04:21:24 38.2088 37.6460 25.2 -.- 1.0 -.- GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2025.03.31 04:02:56 36.9025 36.6555 3.4 -.- 1.3 -.- ASAGIBILENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP)

2025.03.31 03:52:32 35.9723 36.1382 5.8 -.- 1.3 -.- HISARCIK-YAYLADAGI (HATAY)

2025.03.31 03:50:37 38.2590 37.8873 11.7 -.- 1.0 -.- BOLUKLU-AKCADAG (MALATYA)

2025.03.31 03:47:17 37.0082 28.8725 9.2 -.- 1.1 -.- SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA)

2025.03.31 03:38:14 40.3307 24.1058 5.0 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN

2025.03.31 02:50:16 38.0352 37.3842 5.0 -.- 1.0 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2025.03.31 02:43:41 37.8423 26.8917 6.5 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2025.03.31 02:01:39 35.2775 27.1627 11.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ

2025.03.31 01:36:31 36.6083 31.8743 6.2 -.- 4.1 -.- EMISBELENI-ALANYA (ANTALYA)

2025.03.31 01:17:54 37.6948 37.9965 5.0 -.- 1.9 -.- ATMALI-BESNI (ADIYAMAN)

2025.03.31 01:12:27 39.8937 41.7972 7.3 -.- 1.9 -.- UZUNARK-PASINLER (ERZURUM)

2025.03.31 00:53:53 38.3250 38.6263 5.0 -.- 1.6 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA)

2025.03.31 00:27:19 39.0133 40.7017 15.0 -.- 1.6 -.- YENIBASLAR-(BINGOL)