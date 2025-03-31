Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 31 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 31 Mart 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 31 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 31 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 31.03.2025 - 09:05

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 31 Mart'ta meydana gelen depremler...

SON DEPREMLER

2025.03.31 07:23:55  39.4283   40.6277       26.7      -.-  1.3  -.-   YESILGOL-YEDISU (BINGOL)                          

2025.03.31 07:07:03  37.8310   29.2628        8.2      -.-  1.3  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                          

2025.03.31 06:31:13  38.8238   37.4248        8.4      -.-  1.2  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                             

2025.03.31 05:59:29  37.4650   33.6532       16.6      -.-  1.1  -.-   AMBAR-AYRANCI (KARAMAN)                           

2025.03.31 05:49:02  37.0180   28.8620        4.6      -.-  1.6  -.-   CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

2025.03.31 05:04:24  40.4335   26.3033       11.8      -.-  1.1  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        

2025.03.31 04:54:41  38.4313   37.4742       14.5      -.-  0.9  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           

2025.03.31 04:50:56  38.0992   36.7102        6.7      -.-  1.0  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

2025.03.31 04:47:27  36.7127   25.6177        5.0      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.31 04:39:08  35.6325   26.2005        8.8      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.31 04:23:36  36.1900   35.7015        8.2      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           

2025.03.31 04:21:24  38.2088   37.6460       25.2      -.-  1.0  -.-   GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

2025.03.31 04:02:56  36.9025   36.6555        3.4      -.-  1.3  -.-   ASAGIBILENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                

2025.03.31 03:52:32  35.9723   36.1382        5.8      -.-  1.3  -.-   HISARCIK-YAYLADAGI (HATAY)                        

2025.03.31 03:50:37  38.2590   37.8873       11.7      -.-  1.0  -.-   BOLUKLU-AKCADAG (MALATYA)                         

2025.03.31 03:47:17  37.0082   28.8725        9.2      -.-  1.1  -.-   SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA)                            

2025.03.31 03:38:14  40.3307   24.1058        5.0      -.-  2.1  -.-   YUNANISTAN                                        

2025.03.31 02:50:16  38.0352   37.3842        5.0      -.-  1.0  -.-   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                      

2025.03.31 02:43:41  37.8423   26.8917        6.5      -.-  2.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2025.03.31 02:01:39  35.2775   27.1627       11.0      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           

2025.03.31 01:36:31  36.6083   31.8743        6.2      -.-  4.1  -.-   EMISBELENI-ALANYA (ANTALYA)                       

2025.03.31 01:17:54  37.6948   37.9965        5.0      -.-  1.9  -.-   ATMALI-BESNI (ADIYAMAN)                           

2025.03.31 01:12:27  39.8937   41.7972        7.3      -.-  1.9  -.-   UZUNARK-PASINLER (ERZURUM)                        

2025.03.31 00:53:53  38.3250   38.6263        5.0      -.-  1.6  -.-   ALHANUSAGI-(MALATYA)                              

2025.03.31 00:27:19  39.0133   40.7017       15.0      -.-  1.6  -.-   YENIBASLAR-(BINGOL)            


Etiketler: #deprem mi oldu #Son depremler #deprem

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