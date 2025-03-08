Son Dakika deprem... AFAD duyurdu: Gaziantep'te deprem
Son dakika haberi... AFAD, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 18:56'da meydana gelen depremin derinliği 10.05 km olarak kaydedildi.
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#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 8, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Nurdağı (Gaziantep)
Tarih:2025-03-08
Saat:18:56:16 TSİ
Enlem:37.26528 N
Boylam:36.95278 E
Derinlik:10.05 km
Detay:https://t.co/FbNsB2XGzY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #deprem #afad #gaziantep
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