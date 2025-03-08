Son Dakika deprem... AFAD duyurdu: Gaziantep'te deprem

Son dakika haberi... AFAD, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Son Dakika deprem... AFAD duyurdu: Gaziantep'te deprem
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.03.2025 - 19:06

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 18:56'da meydana gelen depremin derinliği 10.05 km olarak kaydedildi.

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Etiketler: #deprem #afad #gaziantep

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