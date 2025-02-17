Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 17.02.2025 - 18:52

Güncelleme: 17.02.2025 - 19:08

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son dakika duyurduğu gelişmeye göre, Malatya'nın Kale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 7.24 km olarak kaydedildi.

AFAD tarafından yapılan paylaşım şu şekilde yer aldı:

"BÜYÜK DEPREM GELMESİ ŞAŞIRTICI OLUR"

Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18.41’de Pütürge-Malatya’da olan M4,5 luk deprem, 2023’ün küçük bir artçısıdır. Büyük deprem gelmesi şaşırtıcı olur" ifadelerini kullandı.

Ercan'ın paylaşımı şu şekilde:

18.41’de Pütürge-Malatya’da olan M4,5 luk deprem, 2023’ün küçük bir artçısıdır. Büyük deprem gelmesi şaşırtıcı olur. pic.twitter.com/b2nimQYbaQ — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) February 17, 2025

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise depremde olumsuz bir bildirim alınmadığını aktardı.