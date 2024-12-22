Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Marmara Denizi, Tekirdağ açıklarında deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Marmara Denizi, Marmaraereğlisi - Tekirdağ açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Marmara Denizi, Tekirdağ açıklarında deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2024 - 15:15

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.08'de merkez üssü Marmara Denizi, Marmaraereğlisi - Tekirdağ olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:


Etiketler: #AFAD son depremler #artçı deprem #deprem #marmara denizi

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