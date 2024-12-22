Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Marmara Denizi, Tekirdağ açıklarında deprem!

Yayınlanma: 22.12.2024 - 15:15

Güncelleme: 22.12.2024 - 15:18

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.08'de merkez üssü Marmara Denizi, Marmaraereğlisi - Tekirdağ olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde: