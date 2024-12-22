Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Marmara Denizi, Tekirdağ açıklarında deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Marmara Denizi, Marmaraereğlisi - Tekirdağ açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.08'de merkez üssü Marmara Denizi, Marmaraereğlisi - Tekirdağ olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 22, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [16.40 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
Tarih:2024-12-22
Saat:15:08:13 TSİ
Enlem:40.81833 N
Boylam:27.95222 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/AJ5PWmSBsj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #AFAD son depremler #artçı deprem #deprem #marmara denizi
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da hissedilen deprem!
- Türkiye'nin en ünlü tekstil devi kapandı
- SMA'lı bebeğin babası intihar etti!
- Salonu terk ettiler!
- 'Bunu da yaptınız, yazıklar olsun!'
- Türkiye bağlantıları dikkat çekti!
- Muğla'da helikopter kazası: 4 kişi öldü!
- Fenerbahçe'den Jose Mourinho kararı!
- 79 yaşındaki kadın denize atladı: Hayatını kaybetti!
- 190 milyon dolarlık dev rövanşta kazanan belli oldu!