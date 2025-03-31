Son dakika deprem... Antalya'da deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Alanya ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Son dakika deprem... Antalya'da deprem!
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ANKA
Yayınlanma: 31.03.2025 - 07:46

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Alanya ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 01.36'da 3.9 büyüklüğünde 12.39 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

 


Etiketler: #Antalya #deprem #afad

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