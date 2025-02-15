Son Dakika... Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika... AFAD, Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son Dakika... Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.02.2025 - 19:22

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Buna göre depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.

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Etiketler: #deprem #Ege Denizi #afad

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