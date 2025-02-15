Son Dakika... Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika... AFAD, Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Buna göre depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.
AFAD'IN PAYLAŞIMI
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 15, 2025
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-15
Saat:19:11:43 TSİ
Enlem:40.25306 N
Boylam:24.05194 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/r9EixeQq4e@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #deprem #Ege Denizi #afad
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir belediyeye daha kayyum atandı!
- Mansur Yavaş'tan 'anket' açıklaması
- Alıkoyup darbettiler, sosyal medyada paylaştılar
- CHP'den flaş anket açıklaması
- Deniz Yücel'den Bakan Tunç'a TÜSİAD tepkisi
- Soruşturmada flaş gelişme!
- 'Etek giydirme' kavgası ölümle bitti!
- Tüzel kişiler için KKM sona erdi
- 'Kahtalı Mıçe'den acı haber!
- İYİ Parti kurmaylarından çarpıcı değerlendirme