Son Dakika... Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yayınlanma: 15.02.2025 - 19:22

Güncelleme: 15.02.2025 - 19:36

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Buna göre depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.

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