Son dakika deprem... Ege Denizi'nde deprem fırtınası: 4.4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika deprem... Ege Denizi'nde deprem fırtınası: 4.4 büyüklüğünde deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2025 - 09:26

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Saat 09.09'da gerçekleşen depremin yerin 7 km derinliğinde olduğu bildirildi.


Etiketler: #afad #Son dakika #deprem #Ege Denizi

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