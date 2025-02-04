Son dakika deprem... Ege Denizi'nde deprem fırtınası: 4.4 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 09.09'da gerçekleşen depremin yerin 7 km derinliğinde olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 4, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-04
Saat:09:09:07 TSİ
Enlem:36.355 N
Boylam:25.69639 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/whfEExdwoH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #afad #Son dakika #deprem #Ege Denizi
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