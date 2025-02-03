Son Dakika... Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 03.02.2025 - 23:40

Güncelleme: 03.02.2025 - 23:40

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 23:19'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.

AFAD'IN PAYLAŞIMI