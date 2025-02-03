Son Dakika... Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem
Son Dakika haberi... AFAD, Ege Denizi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 23:19'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.
AFAD'IN PAYLAŞIMI
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 3, 2025
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-03
Saat:23:19:37 TSİ
Enlem:36.63444 N
Boylam:25.52694 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/cqwA2Gyaj4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #deprem #Ege Denizi #afad
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