Son Dakika... Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem

Son Dakika haberi... AFAD, Ege Denizi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son Dakika... Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2025 - 23:40

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 23:19'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.

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Etiketler: #deprem #Ege Denizi #afad

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