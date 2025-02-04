Ardı ardına sarsıntılar kaygı yaratırken Türkiye’nin ne kadar etkileneceği merak konusu: Ege’de deprem fırtınası

Yayınlanma: 04.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.02.2025 - 04:00

Deprem fırtınasında dün şimdiye kadarki en şiddetli deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada depremin şiddetinin 5.1, derinliğinin de 5.0 km olduğu kaydedildi. Bir önceki en şiddetli deprem ise 4.8 büyüklüğündeydi.

Başta Marmaris, Datça ve Bodrum olmak üzere kıyı Ege kentlerinde de hissedilen hareketliliğe ilişkin Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer, depremlerin 0 ila 5 km derinlikte olduğunu aktararak kıyı bölgeler için tsunami uyarısı yaptı.

Öziçer, “Daha büyük bir deprem, İzmir’deki fayları tetikleyecek anlamına gelmez. Kıyı bölgelerde bir metreye kadar tsunami dediğimiz su taşkını meydana gelebilir. Yapabileceğimiz tek şey önlem almak. Çünkü Ege bir deprem bölgesi ve depremlerle yaşamalıyız. Bilgi kirliliği çok fazla. Paniğe kapılmadan tamamen bilimsel verilere dayanarak yapılan yorumlara göre hareket etmeli” dedi.

YUNANİSTAN'DA TEDİRGİN BEKLEYİŞ

Teyakkuza geçen Yunanistan’da Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğinde olağanüstü toplantı düzenlendi. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, sarsıntıların volkanik değil, tektonik hareketlerden kaynaklandığı bilgisini paylaştı.

Yaklaşık 15 bin kişiye ev sahipliği yapan Santorini, Helen Yayı olarak bilinen volkanik adalar zincirinin bir parçası. Kikilias, Ammoudi, Armeni, Korfos ve Fira Liman’ından uzak durulması çağrısı yaptı. Yunan bakan ayrıca kapalı alanda kalabalık toplanmalar yapılmaması, terk edilmiş binalara yaklaşılmaması, binalardan “yapısal olmayan tehlikeli unsurların kaldırılması”, yüzme havuzlarının boşaltılması ve seyahat edenlerin toprak kayması riski olan yollardan uzak durması uyarısında bulundu.

GECE DIŞARIDA

Yunan basınında yer alan haberlere göre, okullarda eğitime bir gün ara verilmesi, belediye etkinliklerinin iptali gibi önlemlerin alındığı Santorini’ye de önlem amacıyla arama kurtarma ekibi, insansız hava araçları sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri için çadırlar kuruldu. Olası depremde yapılara zarar vermemesi için havuzlar boşaltıldı. Santorini ve bölgedeki diğer adalarda yaşayan halkın büyük kısmı geceyi dışarıda, otomobillerinin içinde ya da yetkililerin belirlediği alanlarda geçirdiği aktarıldı.

Çok sayıda kişinin vapur ve uçaklarla bölgeden ayrılarak Yunanistan anakarasına gitmesi sebebiyle limanlarda ve havalimanlarında büyük yoğunluk yaşanıyor. Amargos, Ios and Anafi Adası’nda da okullarda eğitime bir gün ara verdi. Kültürel etkinlikler iptal edildi. Bölge sakinlerinden de kapalı alanlarda toplanmamaları istendi.