Son Dakika Deprem... Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Van'ın Satıbey ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Van'ın Satıbey ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 10.53'te gerçekleşen depremin yerin 5.6 km derinlikte olduğu bildirildi.
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