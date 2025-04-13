Son Dakika Deprem... Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Van'ın Satıbey ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Dakika Deprem... Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.04.2025 - 11:50

Kandilli Rasathanesi, Van'ın Satıbey ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 10.53'te gerçekleşen depremin yerin 5.6 km derinlikte olduğu bildirildi.


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