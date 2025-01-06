Son dakika depremi: Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem!
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Marmaris ilçesinde Akdeniz'e 64 km uzaklıkta 4 büyüklüğünde bir deprem geldiğini duyurdu.
Saat 04.30'da gerçekleşen depremin 13 km derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 6, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - [64.92 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2025-01-06
Saat:04:30:33 TSİ
Enlem:36.04694 N
Boylam:28.12222 E
Derinlik:13.62 km
Detay:https://t.co/g9txMotsim@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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