Son dakika depremi: Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika depremi: Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2025 - 07:07

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Marmaris ilçesinde Akdeniz'e 64 km uzaklıkta 4 büyüklüğünde bir deprem geldiğini duyurdu.

Saat 04.30'da gerçekleşen depremin 13 km derinlikte olduğu belirlendi.


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