El Salvador açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem

El Salvador açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ve mal kaybı bildirilmedi.

El Salvador açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem
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İHA
Yayınlanma: 05.01.2025 - 21:11

Latin Amerika ülkelerinden El Salvador açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmalar Merkezi'ne (USGS), depremin El Salvador’un La Libertad eyaletinin 50 kilometre güneydoğusunda yaklaşık 50 kilometre derinlikte yaşandığını aktardı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ve mal kaybı bildirilmedi.


Etiketler: #deprem #El Salvador #Ülkeler

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