Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 7 kilometre derinlikte bugün saat 00.51’de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2023 - 01:03
Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bugün saat 00.51’de; 7 kilometre derinlikte 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Küçüknacar Mahallesi'nde 4.1 büyüklüğündeki depremin 9.7 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.  


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