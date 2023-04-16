Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 7 kilometre derinlikte bugün saat 00.51’de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bugün saat 00.51’de; 7 kilometre derinlikte 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 15, 2023
*
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-04-16
Saat:00:51:01 TSİ
Enlem:37.609 N
Boylam:37.202 E
Derinlik:7.03 km
Detay:https://t.co/FljjH5JLvO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Küçüknacar Mahallesi'nde 4.1 büyüklüğündeki depremin 9.7 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 15, 2023
KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS) https://t.co/LFbhXzhBur
16.04.2023, 00:51:00 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 9.7 km#Kandilli
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Eskort araçla İstanbul’a döndürüldü'
- İmamoğlu: Depremden sonra neredeydiniz diye soracağız...
- AKP'li Hüseyin Çelik'ten çok konuşulacak seçim tahmini
- 'Normal bir insan bunu söyleyemez'
- Açık açık provokasyon!
- Eski MHP'li başkanın ölüm nedeni ortaya çıktı!
- Ünlü komedyen Okan Karacan gözaltına alındı!
- İmamın önlenemeyen yükselişi: Sınavsız müdür yaptılar!
- Belediye otobüsü ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı
- Saray Kızılay Başkanı'na sahip çıkmadı