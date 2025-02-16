Son Dakika... Bingöl'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Son Dakika haberi... AFAD, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son Dakika... Bingöl'de 4.8 büyüklüğünde deprem
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.02.2025 - 02:36

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Buna göre depremin derinliği 12.79 km olarak kaydedildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Depremin ardından Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde yapılan ilk saha taramalarında depreme bağlı herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı tespit edilmiştir" denildi. 

AFAD tarafından yapılan açıklamada ise, "Bingöl ilimizin Yedisu ilçesinde saat 02.24’te meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kaydedildi.


Etiketler: #deprem #afad #Bingöl

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