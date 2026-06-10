AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 10 Haziran 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Adana'da deprem mi oldu? 10 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana Feke'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Buna göre deprem, saat 18.43'te ve yerin 13.88 kilometre derinliğinde oldu.
10 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:33:58 39.5913 25.9570 8.2 -.- 1.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
08:08:16 39.2483 28.9952 5.1 -.- 0.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
07:52:45 38.9907 42.8888 5.0 -.- 2.8 -.- ARMUTLU-PATNOS (AGRI)
07:13:48 39.2517 28.9472 6.7 -.- 2.1 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
06:46:26 39.2543 28.9765 5.1 -.- 0.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:23:15 39.2285 28.9825 13.2 -.- 0.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
05:59:00 36.9723 28.9768 3.6 -.- 1.3 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)
05:31:08 38.5995 31.0472 5.0 -.- 3.3 3.4 YESILYURT-CAY (AFYONKARAHISAR)
05:26:33 39.2362 29.0335 2.4 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
04:38:37 40.5332 42.5590 7.4 -.- 1.2 -.- BEYKOY-SELIM (KARS)
04:30:42 39.2323 28.0003 9.7 -.- 1.8 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA)
04:06:37 38.2528 37.1607 5.0 -.- 1.8 -.- ALEMBEY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
03:54:10 39.0553 28.2455 14.9 -.- 1.1 -.- DUTLUCA-GORDES (MANISA)
03:41:40 40.6945 29.4235 8.2 -.- 1.4 -.- TAVSANLI-ALTINOVA (YALOVA)
03:22:50 36.9497 27.2760 15.5 -.- 1.2 -.- AKYARLAR-BODRUM (MUGLA)
03:01:06 38.2267 38.0770 4.4 -.- 1.7 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)
02:44:28 38.7277 25.8568 6.6 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
02:35:03 39.9010 40.0722 5.0 -.- 2.4 -.- BOLUKOVA-CAYIRLI (ERZINCAN)
02:14:07 38.1092 37.5503 5.0 -.- 1.3 -.- KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
02:06:48 39.2452 28.9628 7.1 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
01:49:05 39.4825 25.3348 3.4 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
00:17:44 39.5552 27.7677 12.8 -.- 2.5 -.- KOZOREN-(BALIKESIR)
00:10:53 39.2810 29.1183 5.1 -.- 1.9 -.- KABAKLAR-EMET (KUTAHYA)