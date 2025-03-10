Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 10 Mart 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 10 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.03.2025 - 09:12

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 10 Mart'ta meydana gelen depremler...

10 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.03.10 06:54:20  38.0182   34.3373        5.0      -.-  1.7  -.-   YAKACIK-ALTUNHISAR (NIGDE)                        

2025.03.10 06:36:28  37.1407   28.8142        7.5      -.-  2.4  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                

2025.03.10 06:22:08  38.3720   38.7717        5.0      -.-  3.0  -.-   TEPEKOY-KALE (MALATYA)                            

2025.03.10 05:59:27  41.9565   24.1207        6.6      -.-  3.3  3.3   BULGARISTAN                                       

2025.03.10 04:34:52  39.4293   28.0148        6.6      -.-  3.0  -.-   ELYAPAN-BIGADIC (BALIKESIR)                       

2025.03.10 04:30:28  37.8898   26.7177        8.0      -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.10 03:39:16  36.4568   28.7390        5.9      -.-  3.0  3.0   AKDENIZ                                           

2025.03.10 03:29:43  36.4568   28.6955        5.0      -.-  3.8  3.8   AKDENIZ                                           

2025.03.10 02:34:35  39.6573   27.7062       14.1      -.-  1.5  -.-   BAKACAK-(BALIKESIR)                               

2025.03.10 02:28:00  40.0110   34.1888        5.0      -.-  3.3  3.3   DAYINCIK-SUNGURLU (CORUM)                         

2025.03.10 01:45:33  36.5165   25.5232        5.0      -.-  3.1  3.1   EGE DENIZI                                        

2025.03.10 00:22:05  38.3215   45.1133        5.3      -.-  3.3  3.3   IRAN                                              

2025.03.10 00:08:18  38.6325   30.9988        8.5      -.-  1.3  -.-   CAY (AFYONKARAHISAR)                              


Etiketler: #Son depremler #deprem mi oldu #deprem

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