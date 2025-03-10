Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 10.03.2025 - 09:12

Güncelleme: 10.03.2025 - 09:12

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 10 Mart'ta meydana gelen depremler...

10 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.03.10 06:54:20 38.0182 34.3373 5.0 -.- 1.7 -.- YAKACIK-ALTUNHISAR (NIGDE)

2025.03.10 06:36:28 37.1407 28.8142 7.5 -.- 2.4 -.- KARACAOREN-(MUGLA)

2025.03.10 06:22:08 38.3720 38.7717 5.0 -.- 3.0 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA)

2025.03.10 05:59:27 41.9565 24.1207 6.6 -.- 3.3 3.3 BULGARISTAN

2025.03.10 04:34:52 39.4293 28.0148 6.6 -.- 3.0 -.- ELYAPAN-BIGADIC (BALIKESIR)

2025.03.10 04:30:28 37.8898 26.7177 8.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI

2025.03.10 03:39:16 36.4568 28.7390 5.9 -.- 3.0 3.0 AKDENIZ

2025.03.10 03:29:43 36.4568 28.6955 5.0 -.- 3.8 3.8 AKDENIZ

2025.03.10 02:34:35 39.6573 27.7062 14.1 -.- 1.5 -.- BAKACAK-(BALIKESIR)

2025.03.10 02:28:00 40.0110 34.1888 5.0 -.- 3.3 3.3 DAYINCIK-SUNGURLU (CORUM)

2025.03.10 01:45:33 36.5165 25.5232 5.0 -.- 3.1 3.1 EGE DENIZI

2025.03.10 00:22:05 38.3215 45.1133 5.3 -.- 3.3 3.3 IRAN

2025.03.10 00:08:18 38.6325 30.9988 8.5 -.- 1.3 -.- CAY (AFYONKARAHISAR)