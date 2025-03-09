Son dakika depremi... Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika depremi... Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.03.2025 - 10:22

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 10.14'te gerçekleşen depremin yerin 12.21 km derinlikte olduğu bildirildi.


Etiketler: #Malatya #Malatya Deprem #deprem #afad

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