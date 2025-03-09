Son dakika depremi... Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 10.14'te gerçekleşen depremin yerin 12.21 km derinlikte olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 9, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2025-03-09
Saat:10:14:21 TSİ
Enlem:38.21833 N
Boylam:38.64611 E
Derinlik:12.21 km
Detay:https://t.co/7jL85YHFxt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #Malatya #Malatya Deprem #deprem #afad
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