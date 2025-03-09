Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Mart 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 9 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.03.2025 - 09:01

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Mart'ta meydana gelen depremler...

9 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:04:25   -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        

07:48:30    -.-  2.0  -.-   SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                    

06:20:51   -.-  1.3  -.-   KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

06:20:44 -.-  1.7  -.-   NARLI-SINCIK (ADIYAMAN)                           

05:20:32  -.-  3.1  3.1   EGE DENIZI                                        

04:58:45   -.-  2.6  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

04:35:54  -.-  4.3  4.2   AKDENIZ                                           

03:57:05   -.-  1.6  -.-   YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)                            

02:48:11  -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           

00:51:11   -.-  2.6  -.-   KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                     

00:45:55   -.-  1.5  -.-   KAPUKAYA-ULAS (SIVAS)                             

00:08:25   -.-  1.6  -.-   MARMARA DENIZI                                    

00:00:27  -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

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