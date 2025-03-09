Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 09.03.2025 - 09:01

Güncelleme: 09.03.2025 - 09:01

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Mart'ta meydana gelen depremler...

9 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:04:25 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI

07:48:30 -.- 2.0 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)

06:20:51 -.- 1.3 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:20:44 -.- 1.7 -.- NARLI-SINCIK (ADIYAMAN)

05:20:32 -.- 3.1 3.1 EGE DENIZI

04:58:45 -.- 2.6 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)

04:35:54 -.- 4.3 4.2 AKDENIZ

03:57:05 -.- 1.6 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)

02:48:11 -.- 1.4 -.- AKDENIZ

00:51:11 -.- 2.6 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

00:45:55 -.- 1.5 -.- KAPUKAYA-ULAS (SIVAS)

00:08:25 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI

00:00:27 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI