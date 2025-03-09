Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Mart 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 9 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Mart'ta meydana gelen depremler...
9 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:04:25 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
07:48:30 -.- 2.0 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
06:20:51 -.- 1.3 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:20:44 -.- 1.7 -.- NARLI-SINCIK (ADIYAMAN)
05:20:32 -.- 3.1 3.1 EGE DENIZI
04:58:45 -.- 2.6 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
04:35:54 -.- 4.3 4.2 AKDENIZ
03:57:05 -.- 1.6 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)
02:48:11 -.- 1.4 -.- AKDENIZ
00:51:11 -.- 2.6 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
00:45:55 -.- 1.5 -.- KAPUKAYA-ULAS (SIVAS)
00:08:25 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI
00:00:27 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
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