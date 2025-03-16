Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 16 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 16.03.2025 - 09:12

Güncelleme: 16.03.2025 - 09:12

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 16 Mart'ta meydana gelen depremler...

SON DEPREMLER

2025.03.16 07:14:59 38.8642 37.4825 5.0 -.- 1.7 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)

2025.03.16 06:50:41 37.3323 28.0612 10.6 -.- 1.6 -.- SAHINLER-YATAGAN (MUGLA)

2025.03.16 05:41:27 38.8407 43.5588 8.0 -.- 2.1 -.- AKCIFT-(VAN)

2025.03.16 04:32:45 37.9295 37.9112 7.5 -.- 1.4 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)

2025.03.16 02:43:53 38.6682 29.7535 5.4 -.- 1.8 -.- AHAT-BANAZ (USAK)

2025.03.16 02:33:58 36.9660 28.8292 4.0 -.- 2.2 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

2025.03.16 01:39:28 38.0920 38.6837 6.1 -.- 1.4 -.- ULUTAS-PUTURGE (MALATYA)

2025.03.16 01:18:03 36.5977 25.5382 9.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

2025.03.16 01:11:26 37.6412 35.4037 15.5 -.- 1.5 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA)

2025.03.16 01:04:39 36.5442 28.6845 23.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

2025.03.16 00:52:06 38.0657 37.0592 5.3 -.- 1.3 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2025.03.16 00:49:35 40.7727 29.2300 9.6 -.- 1.3 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)