Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 16 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 16 Mart 2025 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 16 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 16 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.03.2025 - 09:12

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 16 Mart'ta meydana gelen depremler...

SON DEPREMLER

2025.03.16 07:14:59  38.8642   37.4825        5.0      -.-  1.7  -.-   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                           

2025.03.16 06:50:41  37.3323   28.0612       10.6      -.-  1.6  -.-   SAHINLER-YATAGAN (MUGLA)                          

2025.03.16 05:41:27  38.8407   43.5588        8.0      -.-  2.1  -.-   AKCIFT-(VAN)                                      

2025.03.16 04:32:45  37.9295   37.9112        7.5      -.-  1.4  -.-   ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

2025.03.16 02:43:53  38.6682   29.7535        5.4      -.-  1.8  -.-   AHAT-BANAZ (USAK)                                 

2025.03.16 02:33:58  36.9660   28.8292        4.0      -.-  2.2  -.-   CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

2025.03.16 01:39:28  38.0920   38.6837        6.1      -.-  1.4  -.-   ULUTAS-PUTURGE (MALATYA)                          

2025.03.16 01:18:03  36.5977   25.5382        9.5      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.16 01:11:26  37.6412   35.4037       15.5      -.-  1.5  -.-   DARILIK-ALADAG (ADANA)                            

2025.03.16 01:04:39  36.5442   28.6845       23.6      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           

2025.03.16 00:52:06  38.0657   37.0592        5.3      -.-  1.3  -.-   KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                 

2025.03.16 00:49:35  40.7727   29.2300        9.6      -.-  1.3  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)              


Etiketler: #Son depremler #deprem mi oldu #deprem

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