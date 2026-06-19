Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 19 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 19 Haziran 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

19 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:54:48 38.7717 36.5525 4.8 -.- 2.1 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)

07:48:23 38.7647 36.5343 7.9 -.- 2.0 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)

07:31:21 38.7337 36.4962 7.7 -.- 1.6 -.- YUKARIKARAGOZ-PINARBASI (KAYSERI)

07:06:54 38.2915 39.0503 16.2 -.- 2.5 -.- DOGANYOL (MALATYA)

06:16:27 38.7438 36.5217 5.4 -.- 1.3 -.- YUKARIKARAGOZ-PINARBASI (KAYSERI)

04:30:43 38.7702 36.5350 10.9 -.- 1.1 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)

04:20:39 38.0713 36.5740 4.0 -.- 1.7 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:41:16 38.0627 36.5710 4.8 -.- 2.1 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:24:53 38.0692 37.5592 10.8 -.- 1.6 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

03:14:48 39.2648 29.2997 5.5 -.- 1.7 -.- KIRGIL-EMET (KUTAHYA)

03:00:56 40.1893 31.7415 5.0 -.- 2.1 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

02:56:01 35.4142 26.4345 7.3 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

02:55:01 35.3255 26.5315 11.6 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

02:49:10 38.0412 36.5622 5.2 -.- 1.7 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:46:13 37.8453 36.1072 8.0 -.- 2.2 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)

02:45:28 38.1413 38.1327 13.3 -.- 1.1 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)

02:42:05 39.1430 29.0478 11.6 -.- 1.6 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)

02:21:38 39.3760 26.2770 6.8 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

02:20:54 38.1623 38.1523 7.4 -.- 1.5 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)

02:06:49 38.0093 36.3350 5.2 -.- 1.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:03:24 39.3247 29.3242 11.4 -.- 1.5 -.- BAHATLAR-EMET (KUTAHYA)

01:41:40 38.1852 38.1502 7.9 -.- 1.5 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA)

01:15:06 40.6493 28.4240 23.0 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI

00:40:22 40.6037 34.4397 5.4 -.- 1.9 -.- CUKURKOY-ISKILIP (CORUM)

00:14:54 36.7418 30.1087 47.8 -.- 1.4 -.- OVACIK-ELMALI (ANTALYA)