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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 19 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 19 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

19.06.2026 09:16:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 19 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 19 Haziran 2026 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! 19 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 19 Haziran 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

19 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:54:48  38.7717   36.5525        4.8      -.-  2.1  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)               

07:48:23  38.7647   36.5343        7.9      -.-  2.0  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)               

07:31:21  38.7337   36.4962        7.7      -.-  1.6  -.-   YUKARIKARAGOZ-PINARBASI (KAYSERI)                 

07:06:54  38.2915   39.0503       16.2      -.-  2.5  -.-   DOGANYOL (MALATYA)                                

06:16:27  38.7438   36.5217        5.4      -.-  1.3  -.-   YUKARIKARAGOZ-PINARBASI (KAYSERI)                 

04:30:43  38.7702   36.5350       10.9      -.-  1.1  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)               

04:20:39  38.0713   36.5740        4.0      -.-  1.7  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

03:41:16  38.0627   36.5710        4.8      -.-  2.1  -.-   TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

03:24:53  38.0692   37.5592       10.8      -.-  1.6  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

03:14:48  39.2648   29.2997        5.5      -.-  1.7  -.-   KIRGIL-EMET (KUTAHYA)                             

03:00:56  40.1893   31.7415        5.0      -.-  2.1  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      

02:56:01  35.4142   26.4345        7.3      -.-  1.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

02:55:01  35.3255   26.5315       11.6      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

02:49:10  38.0412   36.5622        5.2      -.-  1.7  -.-   YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

02:46:13  37.8453   36.1072        8.0      -.-  2.2  -.-   YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)                         

02:45:28  38.1413   38.1327       13.3      -.-  1.1  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                     

02:42:05  39.1430   29.0478       11.6      -.-  1.6  -.-   AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)                      

02:21:38  39.3760   26.2770        6.8      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

02:20:54  38.1623   38.1523        7.4      -.-  1.5  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                     

02:06:49  38.0093   36.3350        5.2      -.-  1.6  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

02:03:24  39.3247   29.3242       11.4      -.-  1.5  -.-   BAHATLAR-EMET (KUTAHYA)                           

01:41:40  38.1852   38.1502        7.9      -.-  1.5  -.-   ATALAR-YESILYURT (MALATYA)                        

01:15:06  40.6493   28.4240       23.0      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    

00:40:22  40.6037   34.4397        5.4      -.-  1.9  -.-   CUKURKOY-ISKILIP (CORUM)                          

00:14:54  36.7418   30.1087       47.8      -.-  1.4  -.-   OVACIK-ELMALI (ANTALYA)                           

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