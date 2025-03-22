Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 22 Mart 2025 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 22 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.03.2025 - 09:07

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 22 Mart'ta meydana gelen depremler...

22 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.03.22 07:02:45  39.0550   26.7970        5.3      -.-  1.9  -.-   BADEMLI-DIKILI (IZMIR)                            

2025.03.22 06:51:38  38.2952   39.0047       22.1      -.-  1.5  -.-   GOKCE-DOGANYOL (MALATYA)                          

2025.03.22 06:17:44  38.0410   37.0303       12.0      -.-  1.3  -.-   KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                 

2025.03.22 05:52:13  37.7102   41.1425        5.5      -.-  2.3  -.-   KANTAR-GERCUS (BATMAN)                            

2025.03.22 04:46:19  38.3647   38.7330        5.0      -.-  2.8  -.-   IKIZPINAR-KALE (MALATYA)                          

2025.03.22 04:21:31  36.6882   25.6538       13.8      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.22 02:15:39  38.0492   32.9653        6.4      -.-  1.4  -.-   AKBAS-KARATAY (KONYA)                             

2025.03.22 01:19:33  38.0253   32.9510        5.5      -.-  1.7  -.-   AKBAS-KARATAY (KONYA)                             

2025.03.22 01:18:12  38.3902   38.6912        5.5      -.-  1.9  -.-   DARIPINAR-KALE (MALATYA)                          

2025.03.22 01:10:53  38.0712   37.0763        5.5      -.-  2.2  -.-   KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                 

2025.03.22 01:10:08  35.7833   23.8262        5.0      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2025.03.22 01:05:49  38.0457   32.9407        5.1      -.-  1.7  -.-   AKBAS-KARATAY (KONYA)                             

2025.03.22 01:03:47  37.3230   36.1208        9.2      -.-  1.8  -.-   MEZRETLI-KADIRLI (OSMANIYE)                       

2025.03.22 00:53:10  38.0575   32.9430        5.5      -.-  1.4  -.-   AKBAS-KARATAY (KONYA)                             

2025.03.22 00:45:36  38.0173   32.9455        4.9      -.-  2.6  -.-   AKBAS-KARATAY (KONYA)                             

2025.03.22 00:42:13  38.1317   36.5805        7.7      -.-  1.6  -.-   KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

2025.03.22 00:26:54  39.1063   29.5033       22.3      -.-  0.8  -.-   POLAT-GEDIZ (KUTAHYA)                             

2025.03.22 00:24:39  38.0408   32.9693        5.0      -.-  2.3  -.-   AKBAS-KARATAY (KONYA)        


Etiketler: #deprem mi oldu #deprem #Son depremler

İlgili Haberler

İran'da 5 büyüklüğünde deprem

İran'da 5 büyüklüğünde deprem
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler