Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 22.03.2025 - 09:07

Güncelleme: 22.03.2025 - 09:07

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 22 Mart'ta meydana gelen depremler...

22 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.03.22 07:02:45 39.0550 26.7970 5.3 -.- 1.9 -.- BADEMLI-DIKILI (IZMIR)

2025.03.22 06:51:38 38.2952 39.0047 22.1 -.- 1.5 -.- GOKCE-DOGANYOL (MALATYA)

2025.03.22 06:17:44 38.0410 37.0303 12.0 -.- 1.3 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2025.03.22 05:52:13 37.7102 41.1425 5.5 -.- 2.3 -.- KANTAR-GERCUS (BATMAN)

2025.03.22 04:46:19 38.3647 38.7330 5.0 -.- 2.8 -.- IKIZPINAR-KALE (MALATYA)

2025.03.22 04:21:31 36.6882 25.6538 13.8 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

2025.03.22 02:15:39 38.0492 32.9653 6.4 -.- 1.4 -.- AKBAS-KARATAY (KONYA)

2025.03.22 01:19:33 38.0253 32.9510 5.5 -.- 1.7 -.- AKBAS-KARATAY (KONYA)

2025.03.22 01:18:12 38.3902 38.6912 5.5 -.- 1.9 -.- DARIPINAR-KALE (MALATYA)

2025.03.22 01:10:53 38.0712 37.0763 5.5 -.- 2.2 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2025.03.22 01:10:08 35.7833 23.8262 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2025.03.22 01:05:49 38.0457 32.9407 5.1 -.- 1.7 -.- AKBAS-KARATAY (KONYA)

2025.03.22 01:03:47 37.3230 36.1208 9.2 -.- 1.8 -.- MEZRETLI-KADIRLI (OSMANIYE)

2025.03.22 00:53:10 38.0575 32.9430 5.5 -.- 1.4 -.- AKBAS-KARATAY (KONYA)

2025.03.22 00:45:36 38.0173 32.9455 4.9 -.- 2.6 -.- AKBAS-KARATAY (KONYA)

2025.03.22 00:42:13 38.1317 36.5805 7.7 -.- 1.6 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2025.03.22 00:26:54 39.1063 29.5033 22.3 -.- 0.8 -.- POLAT-GEDIZ (KUTAHYA)

2025.03.22 00:24:39 38.0408 32.9693 5.0 -.- 2.3 -.- AKBAS-KARATAY (KONYA)