Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 25.03.2025 - 09:14

Güncelleme: 25.03.2025 - 09:14

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 25 Mart'ta meydana gelen depremler...

25 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.03.25 07:44:30 38.1137 37.8382 5.5 -.- 2.1 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)

2025.03.25 07:02:51 38.3017 38.2838 6.4 -.- 1.8 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)

2025.03.25 06:51:30 37.8792 29.3468 9.2 -.- 1.5 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI)

2025.03.25 05:31:31 36.9888 27.8358 17.7 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)

2025.03.25 04:56:34 38.4078 37.5010 4.0 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2025.03.25 04:10:08 38.7603 40.0223 10.1 -.- 1.4 -.- SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG)

2025.03.25 03:53:18 36.5012 31.2300 27.4 -.- 2.4 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)

2025.03.25 03:43:34 37.8820 36.5253 12.4 -.- 1.1 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)

2025.03.25 02:57:54 37.1303 28.1125 13.5 -.- 1.2 -.- MEKE-(MUGLA)

2025.03.25 02:26:03 40.4540 27.4273 4.4 -.- 3.0 -.- AVSA-MARMARA (BALIKESIR)

2025.03.25 02:21:02 38.8428 38.0977 5.3 -.- 1.3 -.- BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA)

2025.03.25 02:14:24 38.8198 26.9262 7.5 -.- 2.2 -.- ALIAGA (IZMIR)

2025.03.25 02:12:16 38.0883 38.3255 7.2 -.- 1.9 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2025.03.25 02:07:56 38.1070 27.5797 5.0 -.- 1.8 -.- YENIOBA-TIRE (IZMIR)

2025.03.25 01:56:46 37.1593 28.1157 12.1 -.- 1.3 -.- CIFTLIKKOY-(MUGLA)

2025.03.25 01:39:27 38.1373 36.8720 4.4 -.- 2.2 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2025.03.25 01:23:38 38.8305 26.9190 11.3 -.- 2.1 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)

2025.03.25 01:19:17 37.5442 34.9488 5.1 -.- 1.6 -.- KAMISLI-POZANTI (ADANA)

2025.03.25 01:11:06 37.3418 37.1590 3.2 -.- 1.4 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2025.03.25 00:52:53 37.1087 28.1322 11.3 -.- 2.3 -.- BAGYAKA-(MUGLA)

2025.03.25 00:25:49 36.0907 29.0897 16.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

2025.03.25 00:18:00 36.2445 38.7082 9.2 -.- 3.6 3.6 SURIYE