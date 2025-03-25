Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Mart 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 25 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.03.2025 - 09:14

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 25 Mart'ta meydana gelen depremler...

25 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.03.25 07:44:30  38.1137   37.8382        5.5      -.-  2.1  -.-   TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)                   

2025.03.25 07:02:51  38.3017   38.2838        6.4      -.-  1.8  -.-   GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)                     

2025.03.25 06:51:30  37.8792   29.3468        9.2      -.-  1.5  -.-   KARAPINAR-CAL (DENIZLI)                           

2025.03.25 05:31:31  36.9888   27.8358       17.7      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       

2025.03.25 04:56:34  38.4078   37.5010        4.0      -.-  1.7  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           

2025.03.25 04:10:08  38.7603   40.0223       10.1      -.-  1.4  -.-   SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG)                    

2025.03.25 03:53:18  36.5012   31.2300       27.4      -.-  2.4  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         

2025.03.25 03:43:34  37.8820   36.5253       12.4      -.-  1.1  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           

2025.03.25 02:57:54  37.1303   28.1125       13.5      -.-  1.2  -.-   MEKE-(MUGLA)                                      

2025.03.25 02:26:03  40.4540   27.4273        4.4      -.-  3.0  -.-   AVSA-MARMARA (BALIKESIR)                          

2025.03.25 02:21:02  38.8428   38.0977        5.3      -.-  1.3  -.-   BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA)                      

2025.03.25 02:14:24  38.8198   26.9262        7.5      -.-  2.2  -.-   ALIAGA (IZMIR)                                    

2025.03.25 02:12:16  38.0883   38.3255        7.2      -.-  1.9  -.-   TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     

2025.03.25 02:07:56  38.1070   27.5797        5.0      -.-  1.8  -.-   YENIOBA-TIRE (IZMIR)                              

2025.03.25 01:56:46  37.1593   28.1157       12.1      -.-  1.3  -.-   CIFTLIKKOY-(MUGLA)                                

2025.03.25 01:39:27  38.1373   36.8720        4.4      -.-  2.2  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      

2025.03.25 01:23:38  38.8305   26.9190       11.3      -.-  2.1  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2025.03.25 01:19:17  37.5442   34.9488        5.1      -.-  1.6  -.-   KAMISLI-POZANTI (ADANA)                           

2025.03.25 01:11:06  37.3418   37.1590        3.2      -.-  1.4  -.-   AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              

2025.03.25 00:52:53  37.1087   28.1322       11.3      -.-  2.3  -.-   BAGYAKA-(MUGLA)                                   

2025.03.25 00:25:49  36.0907   29.0897       16.2      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           

2025.03.25 00:18:00  36.2445   38.7082        9.2      -.-  3.6  3.6   SURIYE                                            


Etiketler: #depremler #Son depremler #deprem mi oldu

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