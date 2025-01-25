Son Dakika... Akdeniz açıklarında deprem
Son Dakika haberi... AFAD, Akdeniz açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 21:10'da meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak açıklandı. Depremin Antalya'nın Kumluca ilçesine 95 km uzaklığında olduğu belirtildi.
AFAD'IN PAYLAŞIMI
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 25, 2025
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Akdeniz - [95.40 km] Kumluca (Antalya)
Tarih:2025-01-25
Saat:21:10:29 TSİ
Enlem:35.68222 N
Boylam:31.1275 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/75gbie059g@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #acil durum #açıklandı #afad
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