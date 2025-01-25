Son Dakika... Akdeniz açıklarında deprem

Son Dakika haberi... AFAD, Akdeniz açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son Dakika... Akdeniz açıklarında deprem
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2025 - 21:37

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı  (AFAD), Akdeniz açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 21:10'da meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak açıklandı. Depremin Antalya'nın Kumluca ilçesine 95 km uzaklığında olduğu belirtildi.

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Etiketler: #acil durum #açıklandı #afad

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