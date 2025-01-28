Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 28.01.2025 - 08:55

Güncelleme: 28.01.2025 - 08:55

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 28 Ocak'ta meydana gelen depremler...

28 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

05:18:23 -.- 1.3 -.- CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN)

04:56:07 -.- 1.6 -.- DOGANKOY-NILUFER (BURSA)

04:42:09 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI

04:38:15 -.- 1.6 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA)

04:28:44 -.- 1.6 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)

04:22:49 -.- 1.5 -.- KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA)

04:13:54 -.- 1.9 -.- CAMKOY-BULDAN (DENIZLI)

03:38:31 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

03:31:06 -.- 2.3 -.- TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI

03:16:47 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

02:54:44 -.- 1.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

02:49:27 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

02:48:54 -.- 2.0 -.- MECIDIYE-ARMUTLU (YALOVA)

02:24:29 -.- 1.6 -.- AYDINCIK-REFAHIYE (ERZINCAN)

02:22:18 -.- 2.0 -.- PASAKOY-BERGAMA (IZMIR)

02:15:40 -.- 1.7 -.- OGUZ-BULDAN (DENIZLI)

02:07:58 -.- 2.0 -.- GOKCEOZ-NALLIHAN (ANKARA)

01:53:48 -.- 1.5 -.- AKDENIZ

01:43:32 -.- 1.4 -.- CIFTLIKKOY (YALOVA)

01:37:56 -.- 1.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

01:03:32 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

01:02:45 -.- 1.4 -.- BADINCA-ALASEHIR (MANISA)

00:58:46 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

00:58:11 -.- 1.7 -.- ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

00:29:25 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN

00:27:33 -.- 1.3 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)