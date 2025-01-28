Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 28 Ocak 2025 cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 28 Ocak 2025 Türkiye'deki depremler…

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2025 - 08:55

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 28 Ocak'ta meydana gelen depremler...

28 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

05:18:23  -.-  1.3  -.-   CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN)               

04:56:07   -.-  1.6  -.-   DOGANKOY-NILUFER (BURSA)                   

04:42:09    -.-  1.6  -.-   MARMARA DENIZI                             

04:38:15    -.-  1.6  -.-   TEPEKOY-KALE (MALATYA)                     

04:28:44   -.-  1.6  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                      

04:22:49   -.-  1.5  -.-   KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA)               

04:13:54    -.-  1.9  -.-   CAMKOY-BULDAN (DENIZLI)                    

03:38:31  -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                    

03:31:06   -.-  2.3  -.-   TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI           

03:16:47   -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)              

02:54:44   -.-  1.3  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                 

02:49:27   -.-  2.0  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                   

02:48:54   -.-  2.0  -.-   MECIDIYE-ARMUTLU (YALOVA)                  

02:24:29   -.-  1.6  -.-   AYDINCIK-REFAHIYE (ERZINCAN)               

02:22:18     -.-  2.0  -.-   PASAKOY-BERGAMA (IZMIR)                    

02:15:40    -.-  1.7  -.-   OGUZ-BULDAN (DENIZLI)                      

02:07:58  -.-  2.0  -.-   GOKCEOZ-NALLIHAN (ANKARA)                  

01:53:48    -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                    

01:43:32  -.-  1.4  -.-   CIFTLIKKOY (YALOVA)                        

01:37:56    -.-  1.5  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)               

01:03:32  -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                    

01:02:45    -.-  1.4  -.-   BADINCA-ALASEHIR (MANISA)                  

00:58:46   -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)              

00:58:11    -.-  1.7  -.-   ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                

00:29:25   -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                 

00:27:33     -.-  1.3  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)            


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

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