Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 28 Ocak 2025 cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 28 Ocak 2025 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 28 Ocak'ta meydana gelen depremler...
28 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
05:18:23 -.- 1.3 -.- CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN)
04:56:07 -.- 1.6 -.- DOGANKOY-NILUFER (BURSA)
04:42:09 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI
04:38:15 -.- 1.6 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA)
04:28:44 -.- 1.6 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
04:22:49 -.- 1.5 -.- KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA)
04:13:54 -.- 1.9 -.- CAMKOY-BULDAN (DENIZLI)
03:38:31 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
03:31:06 -.- 2.3 -.- TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI
03:16:47 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:54:44 -.- 1.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
02:49:27 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
02:48:54 -.- 2.0 -.- MECIDIYE-ARMUTLU (YALOVA)
02:24:29 -.- 1.6 -.- AYDINCIK-REFAHIYE (ERZINCAN)
02:22:18 -.- 2.0 -.- PASAKOY-BERGAMA (IZMIR)
02:15:40 -.- 1.7 -.- OGUZ-BULDAN (DENIZLI)
02:07:58 -.- 2.0 -.- GOKCEOZ-NALLIHAN (ANKARA)
01:53:48 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
01:43:32 -.- 1.4 -.- CIFTLIKKOY (YALOVA)
01:37:56 -.- 1.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
01:03:32 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
01:02:45 -.- 1.4 -.- BADINCA-ALASEHIR (MANISA)
00:58:46 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:58:11 -.- 1.7 -.- ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
00:29:25 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN
00:27:33 -.- 1.3 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
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