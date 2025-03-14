Son dakika depremler! Konya'da deprem mi oldu? 14 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 14.03.2025 - 09:07

Güncelleme: 14.03.2025 - 15:11

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 14 Mart'ta meydana gelen depremler...

KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem 11.62 km derinliğinde gerçekleşti. Tavşancalı/Kulu merkezli depreme ilişkin verileri AFAD paylaştı.

14 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:19:37 -.- 2.3 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

07:35:58 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

07:25:41 -.- 2.6 -.- KAYNAKKOY-CUNGUS (DIYARBAKIR)

07:04:49 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

06:52:09 -.- 1.5 -.- ALAKOY-(VAN)

06:25:38 -.- 1.5 -.- YAYLAPINAR-ILIC (ERZINCAN)

06:00:32 -.- 1.5 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA)

05:34:53 -.- 2.0 -.- YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN)

05:12:06 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

05:06:19 -.- 1.9 -.- KURUOBA-BIGA (CANAKKALE)

04:50:47 -.- 2.4 -.- DAGDELEN-DOGUBAYAZIT (AGRI)

04:26:03 -.- 1.3 -.- SORGUN-ERDEMLI (MERSIN)

04:23:06 -.- 1.2 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA)

04:09:23 -.- 1.0 -.- BEYAGAC (DENIZLI)

03:55:11 -.- 1.5 -.- AKDENIZ

03:43:54 -.- 1.3 -.- DURUCA-KARAYAZI (ERZURUM)

03:13:40 -.- 1.5 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)

03:05:05 -.- 2.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

02:51:22 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

02:29:49 -.- 1.6 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA)

02:14:48 -.- 1.7 -.- BEYAGAC (DENIZLI)

01:16:43 -.- 1.5 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)