YKS sınav yerleri açıklandı mı? YKS 2023 sınava giriş belgesi nasıl alınır?

Yayınlanma: 31.05.2023 - 15:25

Güncelleme: 31.05.2023 - 15:38

2023 YKS'ye girmeye hazırlanan öğrenciler sınava giriş yerlerini merakla bekliyor. YKS adaylarının merakla beklediği haber ÖSYM'den geldi. Üniversite sınavına girmek isteyen adaylar sınav giriş yerleri belgesinin yayımlanacağı tarihi bekliyordu. YKS'yi 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS), 3 milyon 498 bin 18 adayın başvurdu.

YKS SINAVA GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17 Haziran 2023'te yapılacak 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023'te uygulanacak 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

YKS SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YKS NE ZAMAN?

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

DEPREM BÖLGESİNDEN SINAVA BAŞVURAN ADAYLARA ULAŞIM VE BARINMA DESTEĞİ

Deprem bölgesinde ikamet edip ikametinin dışında farklı bir sınav merkezine atanmış adaylarımızın ulaşım ve barınma ihtiyaçları (öncelikle KYK yurtları olmak üzere), Valilikler ve Kaymakamlıklar üzerinden yapılacak başvurularla AFAD koordinasyonunda karşılanacak, adaylarımız kesinlikle mağdur edilmeyecektir. Talebe göre, aday ile birlikte bir refakatçi de bu imkândan faydalanabilecektir. Ulaşım ve barınma desteğine başvurular; TC Kimlik Kartı, 2023-YKS Sınava Giriş Belgesi ve İkametgah Belgesi ile birlikte 01- 12 Haziran 2023 tarihleri arasında Valilik ve Kaymakamlıklara şahsen yapılacaktır.