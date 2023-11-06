Dilan Polat'ın 'kara kutusu' Şule sessizliğini bozdu: 'Altınlar verilirken...'
Dilan Polat ile Engin Polat hakkında kara para aklama, vergi kaçırma, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılmıştı. Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu, Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Sürecin en merak edilen isimlerinden olan Dilan Polat'ın yardımcısı Şule, TikTok'tan paylaşım yaparak çocuklara bakmak için eve döndüğünü söyledi.
Dilan Polat'ın ‘kara kutusu’ olarak görülen yardımcısı Şule, “En zor anlarında da buradayım” diyerek aileye sahip çıktı. Yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan Dilan Polat'ın yardımcısı Şule, ailenin yanında olduğunu ve onları bırakmadığını duyurdu.
Şule ''Altınlar, paralar verildiği zaman mutlu ve huzurluyken buradaysam, en zor, ağır günde de buradayım'' dedi.
Sosyal medyada lüks yaşamlarını sergileyen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, haklarındaki kara para aklama soruşturması kapsamında İstanbul'da düzenlenen operasyon sonrası gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
EVİN 'KARA KUTUSU' DENİLİYORDU
Çiftin gözaltına alınmasının ardından gündeme evin "kara kutusu" olarak görülen Şule geldi. Olayların ilk zamanlarında evden aniden ayrılan ve 1 gün sonra "Evleniyorum" diyerek eve geri dönen Şule sessizliğini bozdu.
Polat çiftinin tutuklanmasının ardından TikTok'tan paylaşım yapan Şule, çocukların ve ailenin yanında olduğunu vurguladı.
"ÇOCUKLARIN YANINDAYIM"
Milan'ı yanına alan Şule "Ya nasıl insanlarsınız ya siz. Allah'tan korkun. Hepinizi Allah'a havale ediyorum. İnşallah bulursunuz. Ben kimseyi bırakmadım. Her şeyi zamana bıraktım. Altınları, paraları verdiği zaman, mutlu huzurlu yaşadığım zaman bursaysam; en zor ağır günde de buradayım. Her şeyi zamana bıraktım, kendimi çocukların yanına bıraktım. Bunu unutmayın" dedi.
Dilan Polat'ın çocukları Nida ve Milan'la ilgilendiği anları yayınlayan Şule "Nildam sizinleyim" dedi.
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