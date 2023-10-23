Dilan ve Engin Polat’ın avukatından ‘kara para aklama’ açıklaması
Dilan Polat ve Engin Polat’ın avukatı Çağdaş Çelik, kara para aklama iddiaları dosyada delilleriyle ortaya konulursa dosyadan çekileceğini söyledi.
Son günlerde önce haklarında çıkan ‘kara para aklama’ iddialarıyla gündeme gelen, ardından haklarında soruşturma açılıp mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatı Çağdaş Çelik’ten dikkat çeken açıklama geldi.
Sade Vatandaş isimli YouTube kanalında konuşan Çelik, “Kara para aklama olduğu dosyada delilleriyle net olarak ortaya konulursa ben de net olarak çekilirim” dedi.
Engin Polat’ın kendisine bu iddiaların doğru olmadığını söylediğini aktaran Çelik, “Müvekkillerimin beyanlarına bağlıyım, güvenmek zorundayım. Müvekkilimin bana ‘kara para aklama yok’ demesi ben bu belgeleri görene kadar, deliller ortaya konulana kadar geçerlidir” diye konuştu.
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