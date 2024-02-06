Son Dakika... Dışarıda terör saldırısı, içeride dava: Gözaltına alındılar
Son dakika haberi... DHKP-C'li saldırganlardan Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç'un yargılandığı duruşmaya gelen izleyiciler, saldırıdan sonra Terörle Mücadele ekipleri tarafından mahkeme salonundan gözaltına alındı.
Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısını düzenleyen DHKP-C'li saldırganlardan Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç'un bugün yine aynı terör örgütüne üyelikten İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı ve bugün hakim karşısına çıktığı öğrenildi.
Necmiye Birkoç'un davası 2 Nisan 2024'e ertelendi.
MAHKEME SALONUNDA GÖZALTI
Necmiye Birkoç'un yargılandığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya izleyici olarak gelen Necmiye Birkoç'un diğer kız kardeşinin de aralarında olduğu izleyiciler, saldırıdan sonra duruşmayı izledikleri esnada Terörle Mücadele ekipleri tarafından mahkeme salonundan gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul Adliyesi'ne terör saldırısı!
- Türkiye analizi: 'Son 10 yılın zirvesini görecek'
- Ünlü oyunculara 'belediye' şoku!
- Bakan Koca'ya Hatay'da protesto
- Dikkat çeken 'Lütfü Savaş' açıklaması
- AKP'nin valiliğinde ‘etkinlik’ paniği!
- Kral 3. Charles'a kanser teşhisi kondu!
- Oy yoksa oyarım!
- Badou Ndiaye, Süper Lig ekibine imza attı!
- İran yanlısı gruplardan PKK/YPG'ye 'kamikaze' saldırısı!