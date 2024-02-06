Son Dakika... Dışarıda terör saldırısı, içeride dava: Gözaltına alındılar

Yayınlanma: 06.02.2024 - 14:53

Güncelleme: 06.02.2024 - 15:17

Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısını düzenleyen DHKP-C'li saldırganlardan Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç'un bugün yine aynı terör örgütüne üyelikten İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı ve bugün hakim karşısına çıktığı öğrenildi.

Necmiye Birkoç'un davası 2 Nisan 2024'e ertelendi.

MAHKEME SALONUNDA GÖZALTI

Necmiye Birkoç'un yargılandığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya izleyici olarak gelen Necmiye Birkoç'un diğer kız kardeşinin de aralarında olduğu izleyiciler, saldırıdan sonra duruşmayı izledikleri esnada Terörle Mücadele ekipleri tarafından mahkeme salonundan gözaltına alındı.