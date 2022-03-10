Son Dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik zirve sonrası açıklama
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya zirvesi sonrası Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın katıldığı üçlü barış zirvesi, 1.5 saat sürdü.
Saat 11.20'de başlayan zirve, saat 12.50'de sona erdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada "Barışa ihtiyacın en fazla olduğu bu zamanda, Antalya Diplomasi Formu marjında Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarım Lavrov ve Kuleba’yla üçlü formatta görüştük. Temennimiz bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi. Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
Barışa ihtiyacın en fazla olduğu bu zamanda, @AntalyaDF marjında Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarım Lavrov ve Kuleba’yla üçlü formatta görüştük.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 10, 2022
Temennimiz bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi.
Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz. pic.twitter.com/vduq227Ufi
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