Son Dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik zirve sonrası açıklama

10 Mart 2022 Perşembe, 13:23

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın katıldığı üçlü barış zirvesi, 1.5 saat sürdü.

Saat 11.20'de başlayan zirve, saat 12.50'de sona erdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada "Barışa ihtiyacın en fazla olduğu bu zamanda, Antalya Diplomasi Formu marjında Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarım Lavrov ve Kuleba’yla üçlü formatta görüştük. Temennimiz bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi. Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.