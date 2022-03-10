Ukrayna-Rusya savaşında barış umudu Lavrov, Kuleba ve Çavuşoğlu zirvesinde

10 Mart 2022 Perşembe, 04:00

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın Antalya’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirecekleri üçlü görüşme öncesinde yapılan açıklamalar, iyimserliğe imkân veriyor.

Önceki gün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bir röportajda, kendisinin NATO üyeliği konusundan soğuduğunu söyleyerek, Rusya’nın taleplerinden olan Ukrayna’nın daimi tarafsız devlet statüsü almasına sıcak baktığını ortaya koymuştu. Rusya’nın talepleri olan Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunun kabul edilmesi ve Donbas konusunun da “müzakere edebileceğini” belirtmişti. Tüm bunlar, Ukrayna yönetiminin çok köklü tavır değişikliğine gittiğini gösteriyor.

Öte yandan, Rusya da Ukrayna’ya yönelik tutumunu yumuşatmaya başlamıştı. Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın müzakerelerde daha önceden önşart olarak sunduğu ve “Nazizmden arındırma” dediği Ukrayna devlet teşkilatını ve resmi ideolojisini radikal milliyetçilikten temizleme koşulundan son günlerde bahsetmediğini aktardı. Dün de Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Ukrayna devletini yıkma veya Ukrayna’daki mevcut yönetimi değiştirme amacının olmadığını duyurdu. Zaharova ayrıca, müzakerelerin devamından yana olduklarını söyledi. Oysa ki önceden Rus yöneticilerin Ukrayna yönetiminin ve devletinin meşruluğunu sorgulayan açıklamaları olmuştu.

TAVIR DEĞİŞİKLİĞİ

Bakan Dmitro Kuleba ise Antalya’ya yüksek beklentilerle gitmediğini, üç önceliklerinin, ateşin kesilmesi, toprakların işgalden kurtarılması, Rus ordusunun yarattığı insani felakete çözüm getirilmesi olduğunu kaydetti. Kuleba’nın “bütün topraklar” yerine sadece “toprakların” işgalden kurtarılmasını amaçlaması, Kırım gibi Ukrayna’nın denetiminden sekiz yıl önce çıkmış bölgelere ilişkin farklı yaklaşım sergileme ihtimalini güçlendiriyor.

‘ALİYEV DE GELİYOR’ İDDİASI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yarın Türkiye’ye geleceği iddia edildi. Rus kaynaklara dayandırılan haberde Aliyev’in Antalya Forumu’nda görüşmelerde bulunacağı belirtildi. 11-13 Mart’taki forumda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuk cumhurbaşkanı ve başbakanlar ile ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Öte yandan Erdoğan, bugün ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüşecek.